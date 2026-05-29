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Training vor WM-Test

ÖFB: Grillitsch zurück, Wimmer muss weiter warten

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.05.2026 12:29
Florian Grillitsch (2. von li.) trainierte mit.
Florian Grillitsch (2. von li.) trainierte mit.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Freitag-Training des österreichischen Fußball-Nationalteams am ÖFB-Campus in Wien-Aspern ist mit Florian Grillitsch über die Bühne gegangen. 

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Der Braga-Profi, der aufgrund einer Muskelverletzung sein bisher letztes Pflichtspiel am 26. April absolviert hatte, war zumindest im ersten Teil der Einheit mit von der Partie.

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Patrick Wimmer hingegen muss wegen Muskelproblemen mit dem Einstieg ins Mannschaftstraining noch etwas warten.

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