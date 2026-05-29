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ÖFB-Gegner Argentinien präsentiert seinen WM-Kader

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.05.2026 05:52
Kapitän Lionel Messi ist wieder an Bord – allerdings weiterhin angeschlagen.
Kapitän Lionel Messi ist wieder an Bord – allerdings weiterhin angeschlagen.(Bild: AFP/LUIS ROBAYO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs WM-Gruppengegner Argentinien hat seinen Kader für die Mission Titelverteidigung präsentiert. Kapitän Lionel Messi ist wie erwartet erneut dabei, wenngleich es weiter Sorgen um den Superstar gibt. Nicht nominiert wurde unterdessen ein Toptalent von Real Madrid. 

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Messi ist ebenso Teil des Kaders von Teamchef Lionel Scaloni, wie 16 weitere seiner Weltmeister-Kollegen, die den Titel von 2022 verteidigen wollen. Darunter etwa Inter-Stürmer Lautaro Martinez oder der umworbene Atletico-Madrid-Kicker Julian Alvarez. 

Liverpools Alexis Mac Allister ist ebenso dabei wie Rodrigo De Paul, dem erneut die Rolle als Messis persönlichen „Leibwächter“ auf dem Rasen zukommen wird.

Nicht in den Kader geschafft hat es unter anderem Real-Madrid-Talent Franco Mastantuono. Ihm wurden durchaus Chancen auf einen Platz eingeräumt, am Ende hat sich Scaloni aber doch gegen seine Dienste entschieden. 

Weiter Bangen um Messi
Unterdessen geht das Bangen um Superstar Lionel Messi weiter. Der 38-Jährige musste vergangenen Sonntag bei einem Spiel seines Klubs Inter Miami angeschlagen vom Platz. Nach einem ersten Update gab es Entwarnung, dennoch hat der Ausnahmekicker weiter mit Problemen zu kämpfen. 

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„Wir alle hätten uns gewünscht, Messi wäre voll fit in den Kader gekommen, aber das ist nicht die Realität“, äußerte Scaloni sein Bedauern. Bis zum WM-Auftakt gegen Algerien (17. Juni) soll der Kapitän aber wieder fit sein. Der große Kracher gegen Österreich steigt am 22. Juni. 

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