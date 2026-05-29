ÖFB-Team? „Dann knallt‘s richtig bei jeder Abwehr“

Beim Caritas-Benefiz-Turnier der Käfigleague am vergangenen Wochenende spielten ehemalige Star-Fußballer für den guten Zweck. Paul Scharner, Stefan Maierhofer („Dann knallt’s richtig bei jeder Abwehr“), Muhammet Akagündüz, Steffen Hofmann und Roman Wallner gaben zudem ihre Einschätzungen zur bevorstehenden WM und zum Nationalteam ab.