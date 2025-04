Ökonomisches Potenzial heben mit Gleichstellung

Was es jetzt brauche, seien Weitsicht und soziale Gerechtigkeit: „Gleichstellung ist kein Luxus für gute Zeiten, sie ist eine Notwendigkeit. Wer in Gleichstellung investiert und mehr Frauen ermöglicht, voll am Erwerbsleben teilzunehmen, entfaltet damit mehr wirtschaftliche Potenziale.“ Die Analyse von AK-Ökonom Dominic Götz zeigt ein recht düsteres Bild von den Chancen für Frauen am heimischen Arbeitsmarkt. Der Anteil von Frauen in Teilzeit zählt zu den höchsten in ganz Österreich, zudem sind Frauen in Vorarlberg öfter armutsgefährdet als Männer, besonders im Alter und als Alleinerziehende. „Betrachtet man die gesamte Arbeitsleistung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, arbeiten Frauen mehr als Männer, sind aber ärmer,“ stellt Götz fest. Auch, weil sie öfter als Männer Niedriglohnjobs nachgehen und schlechtere Bildungsabschlüsse vorweisen.