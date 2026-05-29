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12-Jährige griff ein

Vierjähriger Bub aus See gerettet und reanimiert

Niederösterreich
29.05.2026 14:02
Beim Spazierengehen mit dem Vater dürfte der kleine Bub in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit ...
Beim Spazierengehen mit dem Vater dürfte der kleine Bub in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit entwischt und ins Wasser gegangen sein.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Bange Momente am Donnerstagabend am Ratzersdorfer See bei St. Pölten. Ein vierjähriger Bub dürfte in einem unbeaufsichtigten Moment ins Wasser gegangen sein. Eine 12-Jährige beobachtete den Vorfall und reagierte vorbildlich. Damit rettete sie dem Kleinen vermutlich Leben. 

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Ein Vierjähriger ist Donnerstagabend aus dem Ratzersdorfer See in St. Pölten gerettet worden. Eine Zwölfjährige hatte laut „NÖN“ das Kind im Wasser treiben sehen und ihre Mutter informiert. Ein Badegast brachte den Buben an Land. Nach Reanimation wurde der Vierjährige ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Ermittlungen waren im Laufen. Der Bub dürfte sich beim Spazierengehen mit seinem Vater ins Wasser begeben haben.

In kurzem, unbeaufsichtigten Moment ins Wasser gegangen
Ein Mädchen bemerkte das Kind im See und schlug Alarm. Ein Mann zog den Buben ans Ufer, die Mutter der Zwölfjährigen begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Vierjährige kam wieder zu Bewusstsein und wurde zur weiteren Abklärung auf die Intensivstation des Krankenhauses der niederösterreichischen Landeshauptstadt gebracht, hieß es von der Polizei. Neben den laufenden Erhebungen wurde den „NÖN“ zufolge auch das Jugendamt informiert.

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