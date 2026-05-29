Vierjähriger Bub aus See gerettet und reanimiert

In kurzem, unbeaufsichtigten Moment ins Wasser gegangen

Ein Mädchen bemerkte das Kind im See und schlug Alarm. Ein Mann zog den Buben ans Ufer, die Mutter der Zwölfjährigen begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Vierjährige kam wieder zu Bewusstsein und wurde zur weiteren Abklärung auf die Intensivstation des Krankenhauses der niederösterreichischen Landeshauptstadt gebracht, hieß es von der Polizei. Neben den laufenden Erhebungen wurde den „NÖN“ zufolge auch das Jugendamt informiert.