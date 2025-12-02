Gleichberechtigung in der EU in 50 Jahren erreicht

„Der Weg zur echten Gleichstellung ist noch immer weit! Das macht nicht nur der Gleichstellungsindex deutlich, sondern auch die alltäglichen Erfahrungen vieler Frauen (...). Es reicht nicht, die gläserne Decke vorsichtig anzukratzen. Wir müssen den Mut haben, sie mit dem Vorschlaghammer zu zerschlagen“, sagten die SPÖ-EU-Abgeordneten Elisabeth Grossmann und Evelyn Regner in einer Aussendung. Die gläserne Decke bezeichnet soziale Barrieren, die am Aufstieg in Führungspositionen hindern, zum Beispiel Geschlechterstereotype oder dass Männer in Führungspositionen laut Studien gerne unter sich bleiben.