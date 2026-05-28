0–6 after 19 minutes
It’s over! Grabher retires against Anisimova
Julia Grabher has been eliminated in the second round of the French Open!
The Vorarlberg native had to retire against world No. 6 Amanda Anisimova due to physical problems. Grabher tried to play for one set, but lost it 0-6 and realized that continuing to play that day would be pointless and, at best, dangerous…
Moise Kouame and Adolfo Vallejo had been battling it out on Court Suzanne Lenglen for nearly five hours, and the start of Grabher’s match had been delayed indefinitely. It wasn’t until around 4:30 p.m. that she was finally able to step onto the complex’s second-largest court, but her time there was destined to be brief.
130,000 euros as consolation
It was to be expected that she wouldn’t stand much of a chance against Anisimova, but Grabher didn’t feel well from the start; she was outmatched by the American’s powerful shots, scoring only six points in the set, which ended after 19 minutes.
Afterward, Grabher received medical attention, had her blood pressure checked, and likely considered whether it made sense to continue playing. With a sad look on her face, she then simply shook Anisimova’s hand when the latter returned from a bathroom break. As consolation, the Austrian can look forward to 130,000 euros.
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