Dua Lipa stahl bei Oscar-Party allen die Show

Während im Dolby Theatre zum 98. Mal die Oscars vergeben wurden, feierten zahlreiche Stars auf der traditionellen Viewing-Party von Elton John. Doch der Hingucker am Red Carpet war eindeutig Dua Lipa.
Die Sängerin kam nicht nur in Begleitung ihres Verlobten, Schauspieler Callum Turner. Sie zog mit ihrem Outfit auch alle Blicke auf sich. Denn die 30-Jährige hatte sich für ein royalblaues Dress entschieden, das von vorne und von hinten ein absolutes Highlight war.
Tiefe Einblicke
Das lag einerseits am Dekolleté des Wow-Kleides, das Dua Lipa bis fast zum Bauchnabel reichte. Andererseits schien das Ouftit lediglich aus zahlreichen, dünnen Fäden zu bestehen, was wiederum auch auf der Rückseite für tiefe Einblicke sorgte.
Ihr aufreizendes Kleid kombinierte Lipa schließlich mit silbernen Sandaletten und einer Statement-Diamantkette. Augen hatte sie an diesem Abend allerdings nur für ihren Verlobten, der sichtlich stolz auf seine schöne Freundin war.
Oscar-Promi-Party
Neben Dua Lipa und Callum Turner ließen sich auch andere Stars die Elton John AIDS Foundation Academy-Awards Party nicht entgehen. So feierten etwa auch Jane Seymour, Donatella Versace oder Opernball-Stargast Fran Drescher mit.
Ziemlich sexy präsentierte sich unterdessen Model Sara Sampaio, die im Nacktkleid mehr preisgab, als verbarg.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.