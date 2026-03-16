Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was für ein Anblick!

Dua Lipa stahl bei Oscar-Party allen die Show

Star-Style
16.03.2026 03:26
(Bild: AP/Willy Sanjuan)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Während im Dolby Theatre zum 98. Mal die Oscars vergeben wurden, feierten zahlreiche Stars auf der traditionellen Viewing-Party von Elton John. Doch der Hingucker am Red Carpet war eindeutig Dua Lipa.

0 Kommentare

Die Sängerin kam nicht nur in Begleitung ihres Verlobten, Schauspieler Callum Turner. Sie zog mit ihrem Outfit auch alle Blicke auf sich. Denn die 30-Jährige hatte sich für ein royalblaues Dress entschieden, das von vorne und von hinten ein absolutes Highlight war.

Tiefe Einblicke
Das lag einerseits am Dekolleté des Wow-Kleides, das Dua Lipa bis fast zum Bauchnabel reichte. Andererseits schien das Ouftit lediglich aus zahlreichen, dünnen Fäden zu bestehen, was wiederum auch auf der Rückseite für tiefe Einblicke sorgte.

Dua Lipa war auch von hinten ein echter Hingucker.
Dua Lipa war auch von hinten ein echter Hingucker.(Bild: APA/AFP/Apu GOMES)
Das Kleid der Sängerin schien nur aus blauen Glitzerfäden zu bestehen.
Das Kleid der Sängerin schien nur aus blauen Glitzerfäden zu bestehen.(Bild: AP/Willy Sanjuan)
Dua Lipa kam mit ihrem Verlobten Callum Turner.
Dua Lipa kam mit ihrem Verlobten Callum Turner.(Bild: AP/Willy Sanjuan)

Ihr aufreizendes Kleid kombinierte Lipa schließlich mit silbernen Sandaletten und einer Statement-Diamantkette. Augen hatte sie an diesem Abend allerdings nur für ihren Verlobten, der sichtlich stolz auf seine schöne Freundin war.

Oscar-Promi-Party
Neben Dua Lipa und Callum Turner ließen sich auch andere Stars die Elton John AIDS Foundation Academy-Awards Party nicht entgehen. So feierten etwa auch Jane Seymour, Donatella Versace oder Opernball-Stargast Fran Drescher mit.

Sara Sampaio sorgte im Nacktkleid für ein Blitzlichtgewitter.
Sara Sampaio sorgte im Nacktkleid für ein Blitzlichtgewitter.(Bild: AP/Willy Sanjuan)
Jane Seymour
Jane Seymour(Bild: AFP/JEROD HARRIS)
Donatella Versace
Donatella Versace(Bild: AFP/JEROD HARRIS)
Fran Drescher
Fran Drescher(Bild: AFP/JEROD HARRIS)

Ziemlich sexy präsentierte sich unterdessen Model Sara Sampaio, die im Nacktkleid mehr preisgab, als verbarg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
16.03.2026 03:26
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Dua LipaElton John
Oscar
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
232.358 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
149.116 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
117.961 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1517 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
963 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
921 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Star-Style
Was für ein Anblick!
Dua Lipa stahl bei Oscar-Party allen die Show
Mode-Highlights
Die atemberaubendsten Roben der Oscar-Nacht 2026
Beauty-Marke gegründet
Harper Beckham will die neue Kylie Jenner werden
Aufregender Look
Kaia Gerber stahl im Nacktkleid Leni Klum die Show
Trägt man das jetzt?
Die schrägsten Looks der Pariser Modewoche
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf