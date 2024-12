Dua Lipa hat sich mit Callum Turner verlobt!

„Könnten nicht glücklicher sein“

„Dua und Callum sind so verliebt und wissen, dass es für immer ist“, verriet ein Insider. „Callum ist so eine starke Unterstützung für Dua und sie sind ein wundervolles Paar. Ihre Familien und Freunde sind so glücklich. Es waren erstaunliche Weihnachten für sie. Sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein.“