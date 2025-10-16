Warten Sie ab, wie Amelia Gray von hinten aussieht

Sexy Kurven, Sixpacks und Flügel, wohin das Auge reichte: Die Fashion-Show von Victoria‘s Secret ließ am Mittwoch keine Wünsche offen. Den aller heißesten Look des Abends trug aber eindeutig Amelia Gray. Denn wenn Sie glauben, das, was sie oben sehen, ist sexy, dann warten Sie erst mal ab, wie sie von hinten aussieht!
Der Laufsteg von Victoria‘s Secret quoll regelrecht über, so viele Stars schwebten am Mittwochabend in sexy Dessous der Marke darüber. Doch für die größte Furore sorgte ausgerechnet ein Engel, der den meisten noch relativ unbekannt ist: Amelia Gray!
Kein BH und irres Rücken-Dekolleté
Die Tochter von Schauspielerin und Moderatorin Lisa Rinna trug bei der legendären Show des Dessous-Labels nämlich lediglich ein rotes, transparentes Glitzerkleid. BH? Fehlanzeige!
Doch die Vorderansicht der 24-Jährigen war längst nicht das Highlight dieses Looks, denn spätestens, als sich Amelia Gray umdrehte, blieb dem Publikum wohl die Spucke weg! Da gab es nämlich ein Rückendekolleté zu sehen, das heißer nicht sein könnte!
Im Grunde war Amelia Gray am Rücken nämlich splitternackt, lediglich die drei dünnen Streifen Stoff ihres roten, ebenfalls glitzernden Stringtangas bedeckten ein wenig Haut. Dann noch ein kesser Blick über die Schulter – und schon war es wohl um viele Fans geschehen!
Heiße PO-sen
Dass sich die Promi-Tochter in diesem wohl sündigsten Look der Victoria‘s-Secret-Geschichte sichtlich wohlfühlte, das bewies sie übrigens schon vor der heißen Dessous-Show. Da ließ es sich Amelia Gray nämlich nicht nehmen, sich in sexy PO-se ablichten zu lassen!
Der zweite Dessous-Look, den Amelia Gray am Mittwochabend für Victoria‘s Secret zeigen durfte, fiel hingegen um einiges züchtiger aus, die Präsentation allerdings nicht minder sexy!
Karriere geht steil bergauf
Dieser Auftritt war definitiv die sündige Krönung von Amelia Grays noch junger Model-Karriere, die allerdings steil nach oben geht. Denn zuletzt wurde die Promi-Tochter auch in Paris für Fashion Shows, etwa jene von Ann Demeulemeester, gebucht. Außerdem modelte sie bereits für Valentino oder die „Vogue“.
