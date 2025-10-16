Vorteilswelt
Hotter als erlaubt!

Warten Sie ab, wie Amelia Gray von hinten aussieht

Star-Style
16.10.2025 16:00
Amelia Gray war schon von vorne eine wahre Augenweide, das sündige Highlight dieses Looks folgte ...
Amelia Gray war schon von vorne eine wahre Augenweide, das sündige Highlight dieses Looks folgte aber erst, als sie sich auf dem Laufsteg von Victoria's Secret umdrehte!

Sexy Kurven, Sixpacks und Flügel, wohin das Auge reichte: Die Fashion-Show von Victoria‘s Secret ließ am Mittwoch keine Wünsche offen. Den aller heißesten Look des Abends trug aber eindeutig Amelia Gray. Denn wenn Sie glauben, das, was sie oben sehen, ist sexy, dann warten Sie erst mal ab, wie sie von hinten aussieht!

Der Laufsteg von Victoria‘s Secret quoll regelrecht über, so viele Stars schwebten am Mittwochabend in sexy Dessous der Marke darüber. Doch für die größte Furore sorgte ausgerechnet ein Engel, der den meisten noch relativ unbekannt ist: Amelia Gray!

Kein BH und irres Rücken-Dekolleté
Die Tochter von Schauspielerin und Moderatorin Lisa Rinna trug bei der legendären Show des Dessous-Labels nämlich lediglich ein rotes, transparentes Glitzerkleid. BH? Fehlanzeige! 

Amelia Gray entzückte im Nacked-Glitzerdress am Catwalk.
Amelia Gray entzückte im Nacked-Glitzerdress am Catwalk.

Doch die Vorderansicht der 24-Jährigen war längst nicht das Highlight dieses Looks, denn spätestens, als sich Amelia Gray umdrehte, blieb dem Publikum wohl die Spucke weg! Da gab es nämlich ein Rückendekolleté zu sehen, das heißer nicht sein könnte!

Sexy Dessous & Flügel
Victoria‘s Secret Show 2025: Die besten Bilder!
16.10.2025

Im Grunde war Amelia Gray am Rücken nämlich splitternackt, lediglich die drei dünnen Streifen Stoff ihres roten, ebenfalls glitzernden Stringtangas bedeckten ein wenig Haut. Dann noch ein kesser Blick über die Schulter – und schon war es wohl um viele Fans geschehen!

Der wahre Hingucker kam aber, als sie sich umdrehte! Das extra tiefe Rückendekolleté enthüllte ...
Der wahre Hingucker kam aber, als sie sich umdrehte! Das extra tiefe Rückendekolleté enthüllte nämlich fast alles!

Heiße PO-sen
Dass sich die Promi-Tochter in diesem wohl sündigsten Look der Victoria‘s-Secret-Geschichte sichtlich wohlfühlte, das bewies sie übrigens schon vor der heißen Dessous-Show. Da ließ es sich Amelia Gray nämlich nicht nehmen, sich in sexy PO-se ablichten zu lassen!

In dem sündigen Laufsteg-Look fühlte sich Amelia Gray sichtlich wohl!
In dem sündigen Laufsteg-Look fühlte sich Amelia Gray sichtlich wohl!

Der zweite Dessous-Look, den Amelia Gray am Mittwochabend für Victoria‘s Secret zeigen durfte, fiel hingegen um einiges züchtiger aus, die Präsentation allerdings nicht minder sexy!

Auch im zweiten Dessous-Look sorgte Amelia Gray für Aufsehen.
Auch im zweiten Dessous-Look sorgte Amelia Gray für Aufsehen.

Karriere geht steil bergauf
Dieser Auftritt war definitiv die sündige Krönung von Amelia Grays noch junger Model-Karriere, die allerdings steil nach oben geht. Denn zuletzt wurde die Promi-Tochter auch in Paris für Fashion Shows, etwa jene von Ann Demeulemeester, gebucht. Außerdem modelte sie bereits für Valentino oder die „Vogue“.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.261 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
232.436 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.423 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
