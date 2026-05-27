So grauslich… | Volksbegehren

So grauslich… Was da gerade abgeht im Bestellungsprozess zum nächsten ORF-Generaldirektor – das bezeichnet einer, der das Geschehen rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk seit Jahrzehnten verfolgt und lange Zeit auch in führender Funktion begleitet hat, als „so grauslich wie seit Jahrzehnten nicht“. Ein anderer Beobachter, auch selbst lange Zeit eine maßgeblich handelnde Person im heimischen Rundfunk, geht sogar noch weiter, wenn er meint, was jetzt passiere, sei ein Rückfall in die 60er-Jahre. In den 60er-Jahren, da gab die Politik vor, was im ORF zu geschehen und wer es auszuführen hat. ÖVP und SPÖ teilten sich das Führungspersonal genau auf. Was folgte, war ein Aufschrei der Zeitungen, die mit Hugo Portisch als einem der damaligen Chefredakteure an der Spitze das erste große Volksbegehren im Land initiierten. Mehr als 800.000 Österreicher unterschrieben – und ein neues Rundfunkgesetz schuf einen neuen ORF.