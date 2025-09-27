„Es gibt weniger Grenzen, als man denkt“

Die 33-Jährige macht sich rasch einen Namen in der Szene, studiert sowohl klassisches als auch Jazz-Saxofon. 2022 wagt sie schließlich einen neuen Weg und gründet das Projekt sweetlife, in dem sie Jazz mit Dub, Hip-Hop und Electronic verbindet. Über ihr vielfältiges Repertoire sagt sie: „Es gibt eigentlich weniger Grenzen, als man denkt. Man muss sich nur trauen, sie zu durchbrechen.“