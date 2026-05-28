Misstrauen der Bank war Pensionistin komplett egal

Besonders hartnäckig zeigte sich ein Betrugsopfer (74) im Bezirk Horn, das zuerst über Facebook und später via Whatsapp von einem „Arzt“ kontaktiert wurde, der angeblich für die UNO im Ausland tätig sei. Um 29.000 Euro müsse er sich aus dem Einsatz „freikaufen“, schilderte der Täter, und dass er einen achtjährigen Sohn habe, der im Internat untergebracht sei.