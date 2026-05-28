Auf zum märchenhaften Wandern am Sonntag

Sagenhaft schön gestaltet man in Schwarzenau im Waldviertel den Märchenwandertag. Liebevoll erzählen fünf Vereine die Märchen vom Froschkönig, von Schneewittchen oder den Bremer Stadtmusikanten auf ihren Labstationen des kinderwagengerechten Wanderweges. Start und Ziel werden in Schlumpfhausen verwandelt.
Der Märchenwandertag Schwarzenau im Bezirk Zwettl im Waldviertel findet am Sonntag, 31. Mai, ab 7 Uhr statt. Starten kann man bis 11 Uhr, um sich eine der begehrten Wandertrophäen zu sichern.
Das Besondere an der Veranstaltung, bei der seither jährlich bis zu 3000 Menschen mitmachen: Fünf Vereine und Organisationen schließen sich hier zusammen, um auf dem kinderwagengerechten, sieben Kilometer langen Weg alle Labstationen als Kindermärchen in Kulisse und Kostümen nachzustellen.
Märchenhafte Kulisse und Kostüme
So verwandeln die Kinderfreunde und der Sportverein heuer die Hauptstation beim Sportplatz in „Schlumpfhausen“, wo sich auch Start- und Ziel befinden. Die Feuerwehr wird Schneewittchen und die sieben Zwerge „nacherzählen“. Den Froschkönig kann man beim Dorferneuerungsverein „küssen“. Und die Bremer Stadtmusikanten spielen bei der Rastmöglichkeit des Musikvereins Großhaselbach auf.
Pokal für größte angemeldete Gruppen
Die größten Wandergruppen werden mit einem Pokal ausgezeichnet, die sich aber vorher dafür beim Start anmelden müssen. Mit Hüpfburg und gemütlichem Mittagessen wird der Tag ausklingen.
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