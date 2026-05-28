Auf zum märchenhaften Wandern am Sonntag

Märchenhafte Kulisse und Kostüme

So verwandeln die Kinderfreunde und der Sportverein heuer die Hauptstation beim Sportplatz in „Schlumpfhausen“, wo sich auch Start- und Ziel befinden. Die Feuerwehr wird Schneewittchen und die sieben Zwerge „nacherzählen“. Den Froschkönig kann man beim Dorferneuerungsverein „küssen“. Und die Bremer Stadtmusikanten spielen bei der Rastmöglichkeit des Musikvereins Großhaselbach auf.