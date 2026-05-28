Letzte Fahrt für Kärntner Entsorgungspionier

Bereits am Donnerstag setzt sich ein historischer Müllfahrzeug-Konvoi in Bewegung – eine letzte Tour für jenen Mann, der die Entsorgung in Kärnten seit mehr als sechs Jahrzehnten geprägt hat. Der Konvoi besteht aus Gojers erstem Müllfahrzeug, dem modernsten Laster des Unternehmens sowie einem Pinzgauer. Gemeinsam drehen die Fahrzeuge noch eine Runde über das Firmenareal in Kühnsdorf, bevor sie Adolf Gojer auf seiner letzten Fahrt zum Waldfriedhof nach Kühnsdorf begleiten.