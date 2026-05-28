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Letzte Fahrt für Kärntner Entsorgungspionier

Kärnten
28.05.2026 08:00
Adi Gojer mit seinen ersten Firmenfahrzeugen, die er in einer Halle aufbewahrte und so für die ...
Adi Gojer mit seinen ersten Firmenfahrzeugen, die er in einer Halle aufbewahrte und so für die Nach-welt erhalten hat.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Alex Schwab
Von Alex Schwab

Ganz Südkärnten nimmt am Freitag Abschied von einem Kärntner Entsorgungspionier. Zu Ehren des Unternehmers fährt bereits Donnerstag ein historischer Müllfahrzeug-Konvoi auf. 1500 Gäste werden bei der Verabschiedung erwartet. 

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Mit Adolf Gojer, der, wie berichtet, am 20. Mai im Alter von 88 Jahren verstorben ist, verliert Kärnten einen prägenden Visionär. Für den Unternehmer, der seiner Südkärntner Heimat stets treu blieb, ist eine besondere letzte Ehre geplant:

Bereits am Donnerstag setzt sich ein historischer Müllfahrzeug-Konvoi in Bewegung – eine letzte Tour für jenen Mann, der die Entsorgung in Kärnten seit mehr als sechs Jahrzehnten geprägt hat. Der Konvoi besteht aus Gojers erstem Müllfahrzeug, dem modernsten Laster des Unternehmens sowie einem Pinzgauer. Gemeinsam drehen die Fahrzeuge noch eine Runde über das Firmenareal in Kühnsdorf, bevor sie Adolf Gojer auf seiner letzten Fahrt zum Waldfriedhof nach Kühnsdorf begleiten.

Parkplatz-Erweiterung für Trauerfeier notwendig 
Die Dimension der Trauerfeier zeigt, welchen Stellenwert Gojer in der Region hatte: 1500 Gäste werden Freitag (16 Uhr) am Waldfriedhof erwartet – darunter auch LH Daniel Fellner. Der Parkplatz wird eigens auf eine zwei Hektar große Wiese erweitert, zudem stehen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz bereit.

Lesen Sie auch:
Trauer um Adolf Gojer
Pionier der Kärntner Entsorgung verstorben
20.05.2026

Ganz Südkärnten scheint an diesen Tagen noch einmal für Adolf Gojer zusammenzurücken. Die gesamte Region nimmt Abschied von einem Mann, der als hilfsbereiter Lebensmensch galt. Für den Leichenschmaus wurden gleich vier Gasthöfe reserviert.

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