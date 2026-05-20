Pionier der Kärntner Entsorgung verstorben

Was einst als mutiger Schritt eines Einzelnen begann, entwickelte sich über Jahrzehnte zu einem der bedeutendsten Entsorgungsbetriebe Kärntens. 1965 gründete Adolf Gojer den „gelben Entsorger“ als Ein-Mann-Betrieb. Mit einem Traktor und einem Silo-Anhänger wagte der damals 27-Jährige den Schritt in die Selbstständigkeit. In den Anfangsjahren stand vor allem die Verbringung von Fäkalienabwässern im Mittelpunkt. Aus kleinen Anfängen entstand jedoch ein Unternehmen mit großer Bedeutung für das Land.