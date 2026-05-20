Pionier der Kärntner Entsorgung verstorben

Mit Adolf Gojer verliert Kärnten einen prägenden Unternehmer und Visionär. Der Gründer des gleichnamigen Entsorgungsunternehmens ist am Mittwoch im 89. Lebensjahr verstorben. Familie sowie mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern um den Seniorchef.
Was einst als mutiger Schritt eines Einzelnen begann, entwickelte sich über Jahrzehnte zu einem der bedeutendsten Entsorgungsbetriebe Kärntens. 1965 gründete Adolf Gojer den „gelben Entsorger“ als Ein-Mann-Betrieb. Mit einem Traktor und einem Silo-Anhänger wagte der damals 27-Jährige den Schritt in die Selbstständigkeit. In den Anfangsjahren stand vor allem die Verbringung von Fäkalienabwässern im Mittelpunkt. Aus kleinen Anfängen entstand jedoch ein Unternehmen mit großer Bedeutung für das Land.
Ständige Weiterentwicklung
1973 wurde der erste Mitarbeiter eingestellt, später folgte der Ausbau des Standorts in Kohldorf bei Kühnsdorf. Heute zählt das Familienunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern sowie einer Flotte von mehr als 60 Fahrzeugen zu den größten Entsorgungsbetrieben Kärntens.
Adolf Gojer feierte noch im Frühjar seinen 88. Geburtstag mit Freunden, Familie und Weggefährten. Mit ihm verliert Kärnten einen Mann, der mit Mut, Fleiß und Weitblick ein Unternehmen aufgebaut hat, das weit über die Branche und die Landesgrenzen hinaus bekannt ist.
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