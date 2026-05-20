Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauer um Adolf Gojer

Pionier der Kärntner Entsorgung verstorben

Kärnten
20.05.2026 14:57
(Bild: Kronen Zeitung)
Porträt von Alex Schwab
Von Alex Schwab

Mit Adolf Gojer verliert Kärnten einen prägenden Unternehmer und Visionär. Der Gründer des gleichnamigen Entsorgungsunternehmens ist am Mittwoch im 89. Lebensjahr verstorben. Familie sowie mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern um den Seniorchef.

0 Kommentare

Was einst als mutiger Schritt eines Einzelnen begann, entwickelte sich über Jahrzehnte zu einem der bedeutendsten Entsorgungsbetriebe Kärntens. 1965 gründete Adolf Gojer den „gelben Entsorger“ als Ein-Mann-Betrieb. Mit einem Traktor und einem Silo-Anhänger wagte der damals 27-Jährige den Schritt in die Selbstständigkeit. In den Anfangsjahren stand vor allem die Verbringung von Fäkalienabwässern im Mittelpunkt. Aus kleinen Anfängen entstand jedoch ein Unternehmen mit großer Bedeutung für das Land.

Ständige Weiterentwicklung
1973 wurde der erste Mitarbeiter eingestellt, später folgte der Ausbau des Standorts in Kohldorf bei Kühnsdorf. Heute zählt das Familienunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern sowie einer Flotte von mehr als 60 Fahrzeugen zu den größten Entsorgungsbetrieben Kärntens. 

Lesen Sie auch:
Gesichter &Geschichten
Adi Gojer feiert ein „sauberes“ Jubiläum
06.03.2018
Krone Plus Logo
Zeitzeuge berichtet
Zwischen Partisanen und Wehrmachtssoldaten
13.07.2025

Adolf Gojer feierte noch im Frühjar seinen 88. Geburtstag mit Freunden, Familie und Weggefährten.  Mit ihm verliert Kärnten einen Mann, der mit Mut, Fleiß und Weitblick ein Unternehmen aufgebaut hat, das weit über die Branche und die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
20.05.2026 14:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
208.196 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
118.026 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
89.621 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
740 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Ukraine-Krieg
In Russland gefoltert: „Sie nennen es Spiele“
652 mal kommentiert
Der ukrainische Soldat Yevhenii Malik war fast zweieinhalb Jahre in Gefangenschaft.
Salzburg
Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“
634 mal kommentiert
Gerhard Karner (l.) will ein einheitliches Dienstzeitmodell.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
„Warum bin ich krank?“
Brust-OP mit Folgen: Jetzt warnt Kärntner Sängerin
Trauer um Adolf Gojer
Pionier der Kärntner Entsorgung verstorben
Genuss mit Geschichte
Neues Kochbuch: Zwischen Sagen und Suppentopf
Prozess um Mordversuch
Brandanschlag bei Schachspiel: „Nur eine Gaudi!“
Gemeinderat verschoben
„Airport ist riesig. Es geht um 44 Millionen Euro“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf