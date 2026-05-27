Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Premierenfahrt

Mit „Theodora“ begann in Graz eine neue Bim-Ära

Steiermark
27.05.2026 13:52
Bim-Taufe mit Namensgeberin Theodora Acham, Elke Kahr, Judith Schwentner, dem ...
Bim-Taufe mit Namensgeberin Theodora Acham, Elke Kahr, Judith Schwentner, dem Holding-Graz-Vorständen Gert Heigel, Mark Perz und Alice Loidl sowie Betriebsrats Horst Schachner.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Premierenfahrt (nach kurzer Schrecksekunde) geglückt: Seit Mittwoch ist die erste neue Flexity-Straßenbahn in Graz unterwegs. Warum sie „Theodora“ heißt und wann die alten Bims endlich in Pension gehen, lesen Sie hier. 

0 Kommentare

Die Tapfersten waren an diesem brütend-heißen Vormittag die Kleinsten: Eine Stunde lang mussten die Mädchen und Buben des Kindergartens Eckertstraße ausharren, ehe sie als Ehrengäste die Premierenfahrt der neuen (und zum Glück klimatisierten) Grazer Straßenbahn erleben durften. Als Nervennahrung zwischendurch gab es große Brezeln.

Dabei hielten sich die Redner in der Remise Eggenberg kurz, von Bürgermeisterin Elke Kahr über Stellvertreterin Judith Schwentner bis zu Holding-Graz-Chef Gert Heigl. Ein ganz besonderer Tag war es für seinen Vorstandskollegen Mark Perz, der für die Linien zuständig ist. Er schwärmte, wie viele, von den Ledersitzen, der Barrierefreiheit und der Möglichkeit, das Handy aufzuladen. „Der größte Luxus ist es aber, einen Platz in der Frühspitze zu bekommen.“

Klicken Sie sich durch die Bildergalerie des Premierentages: 

Alle Blicken waren am Mittwoch auf die neue Straßenbahn gerichtet.
Alle Blicken waren am Mittwoch auf die neue Straßenbahn gerichtet.(Bild: Christian Jauschowetz)
Die Premierenfahrt führte durch die Annenstraße.
Die Premierenfahrt führte durch die Annenstraße.(Bild: Christian Jauschowetz)
Einblick in das Innere: Die braunen Ledersitze stechen ins Auge.
Einblick in das Innere: Die braunen Ledersitze stechen ins Auge.(Bild: Christian Jauschowetz)
Mobiltelefone können bei Induktionsflächen aufgeladen werden.
Mobiltelefone können bei Induktionsflächen aufgeladen werden.(Bild: Christian Jauschowetz)
Simone Koren-Wallis, die neue Stimme in den Graz Linien
Simone Koren-Wallis, die neue Stimme in den Graz Linien(Bild: Christian Jauschowetz)
Gruppenfoto vor der Premierenfahrt
Gruppenfoto vor der Premierenfahrt(Bild: Christian Jauschowetz)
Auch „normale“ Fahrgäste durften schon zusteigen.
Auch „normale“ Fahrgäste durften schon zusteigen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Die nächsten Flexity-Straßenbahnen warten in Eggenberg auf ihren Einsatz.
Die nächsten Flexity-Straßenbahnen warten in Eggenberg auf ihren Einsatz.(Bild: Christian Jauschowetz)

30 Prozent mehr Platz für Fahrgäste
Zu dieser Tageszeit kommt der öffentliche Verkehr in Graz regelmäßig an seine Grenzen. Die bei Alstom in Wien hergestellten Flexity-Straßenbahnen sind mit 34 Metern deutlich länger und bieten 200 Fahrgästen Platz, ein Plus von 30 Prozent. „Und das Beschleunigungs- und Bremsverhalten ist wesentlich besser, es gibt keinen Ruck mehr“, berichtet Straßenbahnfahrer Wolfgang Rosenberger, der – nach zahlreichen Testfahrten – bei der Premierenfahrt zum Einsatz kam. „Eine Riesenehre, ich freue mich sehr.“

Zitat Icon

Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten ist wesentlich besser, es gibt keinen Ruck beim Bremsen mehr.

Straßenbahnfahrer Wolfgang Rosenberger

Bild: Christian Jauschowetz

Die erste Bim wurde mit einer Zuckerwasserflasche auch getauft – auf den Namen „Theodora“. Mittendrin: Namensgeberin Theodora Acham. Sie war, gemeinsam mit Ingeborg Steiner, die erste Grazer Straßenbahnfahrerin. „Am 4. April 1988, gleich nach Ostern“, erinnern sich die beiden, die in Hönigtal und Laßnitzhöhe schon gemeinsam in die Schule gingen.

Die ersten Grazer Straßenbahnfahrerinnen Ingeborg Steiner (links) und Theodora Acham.
Die ersten Grazer Straßenbahnfahrerinnen Ingeborg Steiner (links) und Theodora Acham.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Es war eine reine Männerwelt“ 
„Mein Vater hatte kein Auto, wir sind immer mit dem Zug nach Gleisdorf oder Graz gefahren“, berichtet Acham. Nach einem Job im Einzelhandel hat sie sich auf einen Aufruf der damaligen GVB beworben und wurde aufgenommen. „Es war eine reine Männerwelt, ich wurde aber herzlich empfangen.“ Einzig der Betriebsrat leistete zunächst Widerstand – und so mancher Fahrgast wollte zunächst nicht einsteigen...

Das war an diesem Mittwoch anders, die Flexity war rappelvoll. Nach einem kurzen technischen Problem startete die Premierenfahrt pünktlich um 11.30 Uhr in Richtung Jakominplatz – viele Passanten zückten ihre Handys. Die ersten acht Flexity-Straßenbahnen werden nun sukzessive in Betrieb genommen und vor allem auf den stark befahrenen Linien 4, 7 und 17 zum Einsatz kommen. Bis Ende des Jahres folgen weitere sieben Fahrzeuge, bis 2028 sind es dann schon 31 Stück. Und im Juni-Gemeinderat soll der Ankauf von 24 weiteren Garnituren beschlossen werden.

Lesen Sie auch:
Die Sondergarnitur der Graz Linien vor der Haltestelle Andreas-Hofer-Platz / Joanneumsviertel ...
Neue Strecke für Graz
Neutorlinien-Jungfernfahrt: 2 Stationen, 10 Ampeln
28.11.2025
Stadtverkehr im Fokus
Neue Straßenbahnen und alte Probleme in Graz
07.10.2025
Besuch in Wiener Werk
Erste Einblicke: So sind neue Grazer Straßenbahnen
06.05.2025

Langfristig nur noch zwei Straßenbahn-Typen in Graz
Ab 2030 soll es dann nur noch zwei Straßenbahntypen in Graz geben: neben dann 55 Flexity- die bestehenden 45 Variobahnen. Die Cityrunner und die alte grüne 500er-Serie scheiden aus. „Das wird auch für unsere Fahrer vieles einfacher machen“, freut sich Betriebsratschef Horst Schachner. Der Name für die zweite Straßenbahn steht übrigens auch schon fest: „Ingeborg“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
27.05.2026 13:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gerettet
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Angriff auf Schmuggler
US-Militär jagt erneut ein Drogenboot in die Luft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
128.993 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
116.919 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
91.166 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
936 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
842 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
767 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf