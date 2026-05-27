Mit „Theodora“ begann in Graz eine neue Bim-Ära

Das war an diesem Mittwoch anders, die Flexity war rappelvoll. Nach einem kurzen technischen Problem startete die Premierenfahrt pünktlich um 11.30 Uhr in Richtung Jakominplatz – viele Passanten zückten ihre Handys. Die ersten acht Flexity-Straßenbahnen werden nun sukzessive in Betrieb genommen und vor allem auf den stark befahrenen Linien 4, 7 und 17 zum Einsatz kommen. Bis Ende des Jahres folgen weitere sieben Fahrzeuge, bis 2028 sind es dann schon 31 Stück. Und im Juni-Gemeinderat soll der Ankauf von 24 weiteren Garnituren beschlossen werden.