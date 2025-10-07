Neue Straßenbahnen und alte Probleme in Graz

Neuerungen im Fahrplan

Der Frust war bei vielen auch an den vergangenen Heimspieltagen von Sturm Graz groß. Obwohl bei Fußballspielen eigentlich mehr Bims unterwegs sein sollten, kam es teils zu langen Wartezeiten für die Fans. „Wir haben 30 Minuten nach dem Abpfiff sechs bis acht zusätzliche Bims im Einsatz, um die Leute so schnell wie möglich vom Stadion wegzubekommen. Danach wird wieder in der normalen Taktung gefahren. Das kann natürlich zu Wartezeiten führen, anders schaffen wir das aber nicht“, gibt Zaczek-Pichler zu bedenken.