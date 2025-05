Erste Einblicke: So sind neue Grazer Straßenbahnen

Passend zur neuen Innenstadt-Linie, die Ende November in Betrieb geht, werden künftig 15 neue Straßenbahngarnituren auf den Grazer Straßen unterwegs sein. Gefertigt werden sie von der Alstom Transport Austria GmbH in Wien, die am Montag zur Besichtigung der ersten, beinahe fertigen Garnitur einlud.