Wiener Muskel-Hüne wirbelt Heidis „GNTM“-Dreh auf

Heidi Klum (52) hat einen neuen Lieblings-Riesen an ihrer Seite – und der kommt direkt aus Wien! Beim Dreh zur kommenden „Germany’s Next Topmodel“-Staffel am berühmten Venice Beach tauchte plötzlich ein Mann auf, der selbst zwischen US-Bodybuildern wie ein Hochhaus wirkt: Ike Musitz, besser bekannt als Ike Catcher, gebürtiger Österreicher, 2,07 Meter groß, pure Muskeldefinition von Kopf bis Fuß.
Der ehemalige „Mr. Vienna” und Zweitplatzierte bei „Mister Austria 2013” ist längst eine Legende an der Muscle Beach. Heute lebt der 35-Jährige in Los Angeles, arbeitet als Schauspieler, Fitnessmodel und Personal Trainer – und lässt seine 140.000 Instagram-Fans täglich an seinem knallharten Workout-Leben teilhaben.
Jetzt sorgt er für ordentlich Wirbel am GNTM-Set!
Auf Social Media postete Ike Fotos mit Heidi – beide strahlend, beide top gestylt – und schrieb dazu: „The King of Muscle Beach got to meet @heidiklum today! Top of the Top Models! To the top we go!!!“ – „Der King von Muscle Beach durfte heute @heidiklum treffen! Top der Topmodels! Auf nach ganz oben!!!“
Was der Wiener Muskelmann genau bei den Dreharbeiten macht, lässt ProSieben noch offen. Fest steht: Heidi liebt auffällige Persönlichkeiten – und Ike Catcher ist genau das. Riesig, laut, charmant und perfekt für große TV-Momente.
Wann GNTM 2026 startet, bleibt noch geheim. Aber eines ist schon jetzt klar:
Dieser Wiener könnte Heidis Show eine ganz neue Power geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.