Wiener Muskel-Hüne wirbelt Heidis „GNTM“-Dreh auf

Heidi Klum (52) hat einen neuen Lieblings-Riesen an ihrer Seite – und der kommt direkt aus Wien! Beim Dreh zur kommenden „Germany’s Next Topmodel“-Staffel am berühmten Venice Beach tauchte plötzlich ein Mann auf, der selbst zwischen US-Bodybuildern wie ein Hochhaus wirkt: Ike Musitz, besser bekannt als Ike Catcher, gebürtiger Österreicher, 2,07 Meter groß, pure Muskeldefinition von Kopf bis Fuß.