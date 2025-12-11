Vorteilswelt
Muscle-Beach-King

Wiener Muskel-Hüne wirbelt Heidis „GNTM“-Dreh auf

Society International
11.12.2025 11:29
Der Wiener Muscle-King an der Seite von Heidi Klum beim „Topmodel“-Dreh. Was er mit der Show zu ...
Der Wiener Muscle-King an der Seite von Heidi Klum beim „Topmodel“-Dreh. Was er mit der Show zu tun hat, ist noch unklar.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Heidi Klum (52) hat einen neuen Lieblings-Riesen an ihrer Seite – und der kommt direkt aus Wien! Beim Dreh zur kommenden „Germany’s Next Topmodel“-Staffel am berühmten Venice Beach tauchte plötzlich ein Mann auf, der selbst zwischen US-Bodybuildern wie ein Hochhaus wirkt: Ike Musitz, besser bekannt als Ike Catcher, gebürtiger Österreicher, 2,07 Meter groß, pure Muskeldefinition von Kopf bis Fuß.

Der ehemalige „Mr. Vienna” und Zweitplatzierte bei „Mister Austria 2013” ist längst eine Legende an der Muscle Beach. Heute lebt der 35-Jährige in Los Angeles, arbeitet als Schauspieler, Fitnessmodel und Personal Trainer – und lässt seine 140.000 Instagram-Fans täglich an seinem knallharten Workout-Leben teilhaben.

Heidi und Ike bei den Dreharbeiten.
Heidi und Ike bei den Dreharbeiten.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Jetzt sorgt er für ordentlich Wirbel am GNTM-Set!
Auf Social Media postete Ike Fotos mit Heidi – beide strahlend, beide top gestylt – und schrieb dazu: „The King of Muscle Beach got to meet @heidiklum today! Top of the Top Models! To the top we go!!!“ – „Der King von Muscle Beach durfte heute @heidiklum treffen! Top der Topmodels! Auf nach ganz oben!!!“

Was der Wiener Muskelmann genau bei den Dreharbeiten macht, lässt ProSieben noch offen. Fest steht: Heidi liebt auffällige Persönlichkeiten – und Ike Catcher ist genau das. Riesig, laut, charmant und perfekt für große TV-Momente.

Lesen Sie auch:
21. Staffel! Die Dreharbeiten zu „Germany‘s Next Topmodel“ in Kalifornien laufen bereits und ...
„GNTM 21“-Dreh in L.A.
Heidi Klum im supersexy Transparent-Look am Set
10.12.2025
Model im Relaxmodus
Heidi Klum: Oben-ohne-Sonne statt Dezembergrau!
09.12.2025

Wann GNTM 2026 startet, bleibt noch geheim. Aber eines ist schon jetzt klar:
Dieser Wiener könnte Heidis Show eine ganz neue Power geben.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
