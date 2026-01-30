Vorteilswelt
Heißer Vorgeschmack

Heidi Klum macht oben ohne Werbung für „GNTM“-Song

Society International
30.01.2026 13:16
Wer glaubt, nur am Set von Heidi Klums „Germany‘s Next Topmodel“ ging es heiß zu, der irrt. Denn ...
Wer glaubt, nur am Set von Heidi Klums „Germany‘s Next Topmodel“ ging es heiß zu, der irrt. Denn die Werbung zum „GNTM“-Song wird noch um einiges heißer!(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heidi Klum weiß einfach, wie man die größte Aufmerksamkeit bekommt: mit nackten Tatsachen. Und deshalb ließ sie auf Social Media auch gleich mal (fast) alle Hüllen fallen, um die Werbetrommel für ihren neuen „GNTM“-Song zu rühren.

0 Kommentare

Auf Instagram postet die 52-Jährige seit Tagen bereits Schnipsel zu ihrem neuen Titel „Red Eye“, der am 13. Februar erscheint und der offizielle Titelsong der 21. Staffel der Castingshow wird. Doch vor allem ein Posting sorgt bei den Fans für Furore.

Kein BH unterm Mantel!
In einem kurzen Clip sieht man Heidi nämlich nur im weißen, langen Wintermantel. Darunter trägt sie lediglich ein weißes Höschen und weiße Stiefel, aber kein Top und auch keinen BH. Das wird spätestens dann klar, wenn Klum frech den Mantel etwas aufschiebt.

Mit diesem Oben-ohne-Posting sorgt Heidi Klum gerade für Furore:

Der Clip ist mit Heidis neuem „GNTM“-Hit unterlegt. Ob es die heiße Szene in den Videoclip zum Song geschafft hat, verriet die Model-Schönheit unterdessen nicht. 

Bunter Popsong mit DJ Diplo
Produziert wurde der Track jedenfalls gemeinsam mit dem bekannten US-DJ und Produzenten Diplo (47), dem sie in einem weiteren Posting für die Zusammenarbeit dankte. 

In diesem Posting gab Heidi Klum schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf ihren Song „Red Eye“:

Zu sehen ist Heidi in einem kurzen Clip in animierten Cartoon-Szenen gemeinsam mit Diplo. „Vielen Dank an Diplo für diesen neuen Track“, schrieb sie dazu. Die neue Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ startet am 11. Februar auf ProSieben.

