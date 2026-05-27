„Capitano“ steht vor der Karriere-Vergoldung

Vöslaus Kapitän Fabian Schartel hört im Sommer auf, hängt seine Profi-Karriere an den Nagel. Am Mittwoch könnte er mit den Jags bei einem Sieg in Ferlach den Finaleinzug fixieren.
Als die „Krone“ Vöslau-Coach Sebastia Salvat auf Fabian Schartel ansprach, zitierte dieser sofort begeistert den Film-Klassiker „Der Club der toten Dichter“. „Oh Captain! My Captain! Er verkörpert die Rolle als Kapitän zu einhundert Prozent, ist die Seele und der Kampfgeist dieser Mannschaft. Ich nenne ihn daher auch nicht mehr Fabian, sondern nur noch ’Capitano’“, grinst der Spanier.
Schlussstrich unter die Handball-Karriere
Seit nunmehr sechs Jahren trägt Schartel die Kapitänsbinde der Jags, im Sommer ist es damit vorbei. „Beruflich ist es schwierig und auch körperlich sind einige kleine Wehwechen da“, zieht der 29-Jährige nach der Saison einen Schlussstrich unter seine Handball-Karriere. Jene absolvierte der gebürtige Badener bis auf ein kurzes Intermezzo in Graz stets in Vöslau, trug insgesamt 13 Jahre lang das Trikot der Jags.
Matchwinner im Viertelfinale
„Den richtigen Zeitpunkt aufzuhören gibt’s ohnehin nicht. Jetzt hatte ich aber das Gefühl, dass es an der Zeit ist“, gesteht Schartel. An seinen sportlichen Leistungen scheitert es jedenfalls nicht. Der Linksaußen bestach in den letzten Monaten besonders mit seinen Scorerqualitäten, hievte Vöslau quasi im Alleingang ins Halbfinale, erzielte gegen Bärnbach in den beiden Viertelfinalspielen jeweils die meisten Treffer.
Titelgewinn als finaler Akt
„Ich verstehe die Beweggrunde, aber es ist schade. Er ist auf der Spitze seiner Karriere“, knirscht Salvat. Dessen Team mit einem Sieg im Auswärtsspiel am Mittwoch (18 Uhr) gegen Ferlach den Finaleinzug fixieren und Schartel der Karriere-Vergoldung einen Schritt näher kommen könnte. „Mit dem Titel aufzuhören, wäre mein Traum“, schmunzelt das Urgestein.
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