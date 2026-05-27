„Capitano“ steht vor der Karriere-Vergoldung

Schlussstrich unter die Handball-Karriere

Seit nunmehr sechs Jahren trägt Schartel die Kapitänsbinde der Jags, im Sommer ist es damit vorbei. „Beruflich ist es schwierig und auch körperlich sind einige kleine Wehwechen da“, zieht der 29-Jährige nach der Saison einen Schlussstrich unter seine Handball-Karriere. Jene absolvierte der gebürtige Badener bis auf ein kurzes Intermezzo in Graz stets in Vöslau, trug insgesamt 13 Jahre lang das Trikot der Jags.



Matchwinner im Viertelfinale

„Den richtigen Zeitpunkt aufzuhören gibt’s ohnehin nicht. Jetzt hatte ich aber das Gefühl, dass es an der Zeit ist“, gesteht Schartel. An seinen sportlichen Leistungen scheitert es jedenfalls nicht. Der Linksaußen bestach in den letzten Monaten besonders mit seinen Scorerqualitäten, hievte Vöslau quasi im Alleingang ins Halbfinale, erzielte gegen Bärnbach in den beiden Viertelfinalspielen jeweils die meisten Treffer.