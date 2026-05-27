Sweep! Golden Knights schlagen Colorado Avalanche

Das Team aus Nevada bezwang die Colorado Avalanche am Dienstag vor Heimpublikum 2:1 und gewann die Best-of-seven-Serie mit 4:0. Gegner im Finale werden die Montreal Canadiens oder die Carolina Hurricanes sein. Letztere führen in der Serie mit 2:1, das nächste Spiel steigt in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) in Montreal.