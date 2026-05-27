Wenn sie nicht mitspielt? „Interessiert niemanden“

Niveau vor 15 Jahren besser?

Aus seiner Sicht hat das Männertennis das Niveau seit dem Ende der Äras von Roger Federer und Rafael Nadal nicht halten können. „Das Niveau des heutigen Tennis im Vergleich zu vor 15 Jahren, würde ich sagen, ist schlechter. Bei den Männern auf jeden Fall. Alle Trainer, die länger im Geschäft sind, stimmen da zu.“ Zwar würden Sinner und Alcaraz super Tennis spielen, aber selbst Djokovic könne noch mithalten. „Er schlägt mit bald 40 den vermeintlich Unbesiegbaren. Das hätte es früher nicht gegeben.“ Die Dichte zwischen 200 und weit darüber hinaus sei hingegen heutzutage besser.