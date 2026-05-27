Ganzes Auto voll mit Schnaps: Diebes-Paar entlarvt

Verdächtige bei Geschäft festgenommen

„Im Zuge der Ermittlungen konnten Bilder der Verdächtigen gesichert und entsprechende Fahndungsmaßnahmen im Bezirk eingeleitet werden“, heißt es vonseiten der Polizei. Gegen 15.20 Uhr sei das verdächtige Täterpaar, ein 40-jähriger Rumäne und eine 37-jährige Österreicherin, schließlich von einer Streife bei einem Geschäft in Kössen gesichtet und festgenommen worden.