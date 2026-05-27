Ganzes Auto voll mit Schnaps: Diebes-Paar entlarvt

Zwei mutmaßlichen Schnapsdieben konnte die Polizei im Tiroler Unterland das Handwerk legen: Das Pärchen – ein Rumäne (40) und eine 37-jährige Österreicherin – soll in Supermärkten sein Unwesen getrieben haben. Im Zuge einer Fahndung wurden die Verdächtigen ausgeforscht. In deren Auto konnte die Polizei die hochprozentige Beute sicherstellen.
Am frühen Dienstagnachmittag wurden im Tiroler Unterland gleich mehrere Ladendiebstähle gemeldet. In Supermärkten in Jochberg, Kitzbühel, St. Johann und Kössen schlugen zunächst unbekannte Schnapsdiebe zu. Spirituosen im Gesamtwert von rund 1600 Euro seien gestohlen worden.
Im Zuge der Ermittlungen konnten Bilder der Verdächtigen gesichert und entsprechende Fahndungsmaßnahmen im Bezirk eingeleitet werden.
Die Ermittler von der Polizei
Verdächtige bei Geschäft festgenommen
„Im Zuge der Ermittlungen konnten Bilder der Verdächtigen gesichert und entsprechende Fahndungsmaßnahmen im Bezirk eingeleitet werden“, heißt es vonseiten der Polizei. Gegen 15.20 Uhr sei das verdächtige Täterpaar, ein 40-jähriger Rumäne und eine 37-jährige Österreicherin, schließlich von einer Streife bei einem Geschäft in Kössen gesichtet und festgenommen worden.
Pärchen sitzt jetzt hinter Gittern
Die Beamten nahmen auch das Fahrzeug des Pärchens unter die Lupe. Dabei konnte die Beute entdeckt und sichergestellt werden. Die Verdächtigen wurden nach der Einvernahme in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.
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