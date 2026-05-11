Ladendieb (34) entpuppte sich als Serieneinbrecher

Nach einem Ladendiebstahl in Rum bei Innsbruck wurde ein Syrer (34) festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige einiges mehr auf dem Kerbholz hat. Jetzt sitzt er in Haft.
Bereits am Freitagabend, gegen 18 Uhr, war der 34-jährige Syrer nach einem Ladendiebstahl in Rum von der Polizei festgenommen worden. Dass es sich bei diesem Coup um keinen „Ausrutscher“ im Sinne von Einzelfall handelte, wurde im Zuge der weiteren Erhebungen festgestellt.
Coups in Hall, Zirl und Innsbruck
„Im Zuge dieser weiteren Ermittlungen konnten dem Festgenommenen mehrere Straftaten, vorwiegend Diebstähle und Einbruchsdiebstähle in Hall in Tirol, Zirl und Raum Innsbruck nachgewiesen werden“, berichtete die Polizei.
Jetzt in der Justizanstalt
Die Höhe des entstandenen Schadens könne noch nicht beziffert werden. Der Beschuldigte sei am Sonntag über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck überstellt worden.
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