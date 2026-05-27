Alkohol und Drogen am Steuer: 16 Lenker gestoppt

Bei einer landesweiten Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer zog die Kärntner Polizei zahlreiche Lenker aus dem Verkehr. Insgesamt mussten 16 Fahrzeuglenker ihren Führerschein abgeben.
Im Rahmen einer landesweiten Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer hat die Kärntner Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zahlreiche Verstöße festgestellt.
Unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten mussten 16 Lenker ihren Führerschein vorläufig abgeben. Acht Lenker standen unter Alkoholeinfluss, weitere acht Fahrzeuglenker waren laut Landespolizeidirektion durch Drogen beeinträchtigt unterwegs.
Viele weitere Übertretungen konnten die Beamten feststellen
Darüber hinaus stellten die Beamten sieben Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Kraftfahrzeuges fest. Zusätzlich wurden im Zuge der Schwerpunktkontrollen insgesamt 339 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) sowie dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt. Übertretungen nach der StVO und dem KFG wurden außerdem 255 Organmandate eingehoben.
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