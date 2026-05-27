Alkohol und Drogen am Steuer: 16 Lenker gestoppt

Viele weitere Übertretungen konnten die Beamten feststellen

Darüber hinaus stellten die Beamten sieben Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Kraftfahrzeuges fest. Zusätzlich wurden im Zuge der Schwerpunktkontrollen insgesamt 339 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) sowie dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt. Übertretungen nach der StVO und dem KFG wurden außerdem 255 Organmandate eingehoben.