Dach gab nach: Arbeiter (51) stürzte in die Tiefe

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstag ein Arbeiter (51) in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der Mann war bei einem Unternehmen in Breitenwang im Außerfern von einem Firmendach in die Tiefe gestürzt.
Der Unfall ereignete sich Dienstag gegen Mittag. Der 51-jährige Österreicher war auf eine Metallüberdachung einer Firma in Breitenwang geklettert, weil dort Umbaumaßnahmen vorgenommen werden sollten. Was dann passierte, das ist noch nicht restlos geklärt.
Das Metalldach dürfte jedoch nicht überall zum Begehen geeignet sein. Denn plötzlich gab es nach und der Arbeiter stürzte sieben Meter auf einen Betonboden ab. Beim Aufprall erlitt der 51-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Die alarmierte Flugrettung brachte den Schwerverletzten in die Klinik Innsbruck.
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