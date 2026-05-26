Dach gab nach: Arbeiter (51) stürzte in die Tiefe

Das Metalldach dürfte jedoch nicht überall zum Begehen geeignet sein. Denn plötzlich gab es nach und der Arbeiter stürzte sieben Meter auf einen Betonboden ab. Beim Aufprall erlitt der 51-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Die alarmierte Flugrettung brachte den Schwerverletzten in die Klinik Innsbruck.