Real-Abschied: Arnautovic adelt „Legende“ Alaba

Auch anschließend erreichten Alaba weitere Botschaften – eben auch jene von Arnautovic, die für den 33-Jährigen einen besonderen Stellenwert haben dürfte. Für den Teamkollegen gab es als Dank übrigens ein weißes Herz und gefaltete Hände zurück. In Kürze wird das Duo erstmals für Österreich bei einer Fußball-WM am Start sein und dort weiter am Legenden-Status arbeiten.