Real-Abschied: Arnautovic adelt „Legende“ Alaba

Der emotionale Abschied von David Alaba von Real Madrid hat auch seinen ÖFB-Teamkollegen Marko Arnautovic bewegt. Auf Instagram zollt der Stürmer seinem langjährigen Freund Respekt: „Legend X My Brother“ schreibt er zu einem Foto von Alaba bei seiner Verabschiedung im Santiago Bernabeu.
Zu seinen Worten ergänzt Arnautovic auch noch ein Herz und eine Ziege als Symbol für die Auszeichnung „GOAT“ also „Greatest of All Time (der Größte aller Zeiten)“. Ein schönes Zeichen der Anerkennung für seinen langjährigen Freund Alaba, der zuletzt emotionale Tage erlebt hat.
Denn am Freitag machte Real Madrid offiziell, dass der im Sommer auslaufende Vertrag des Österreichers nicht mehr verlängert wird. Nach einigen erfolgreichen gemeinsamen Kapiteln trennen sich die Wege von Alaba und den „Königlichen“ im Sommer also.
Emotionale Verabschiedung in Madrid
Nur kurz nach der offiziellen Verkündung hagelte es Anerkennung und emotionale Worte für den ÖFB-Teamspieler. Am Samstag folgte schließlich sein letztes Match im Santiago Bernabeu. Tosender Applaus, Sprechchöre, Umarmungen und sein legendärer Klappstuhl-Jubel gehörten dabei genauso dazu, wie Herzdame Shalimar und ihre gemeinsamen Kinder, die an der Seitenlinie warteten.
Auch anschließend erreichten Alaba weitere Botschaften – eben auch jene von Arnautovic, die für den 33-Jährigen einen besonderen Stellenwert haben dürfte. Für den Teamkollegen gab es als Dank übrigens ein weißes Herz und gefaltete Hände zurück. In Kürze wird das Duo erstmals für Österreich bei einer Fußball-WM am Start sein und dort weiter am Legenden-Status arbeiten.
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