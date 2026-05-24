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Alaba emotional: „Es fällt mir unglaublich schwer“

Fußball International
24.05.2026 17:15
David Alaba hat sich mit einem emotionalen Abschiedsbrief von Real Madrid verabschiedet.
David Alaba hat sich mit einem emotionalen Abschiedsbrief von Real Madrid verabschiedet.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

David Alaba hat sich mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram zu seinem Abschied von Real Madrid zu Wort gemeldet. Madrid sei zu einer „zweiten Heimat“ geworden, so der ÖFB-Kapitän. Aus den vergangenen fünf Jahren habe er sehr viel mitgenommen – auch abseits der sportlichen Erfolge. 

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„Ich habe im Fußball schon viel erlebt und weiß, dass emotionale Momente einfach dazugehören. Aber der Abschied von Real Madrid ist etwas ganz Besonderes – und zweifellos ein weiterer sehr emotionaler Moment in meiner Karriere“, so Alaba in einer Botschaft auf Instagram. 

Am Freitag hat Real Madrid offiziell verkündet, dass der auslaufende Vertrag des ÖFB-Teamspielers im Sommer nicht verlängert wird. Am Samstagabend erlebte Alaba im Santiago Bernabeu einen emotionalen Abschied. Zudem erhielt er viel Anerkennung und emotionale Botschaften. 

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Jetzt hat sich der 33-Jährige in einem Abschiedsbrief an die „Königlichen“ nun auch selbst noch einmal zu Wort gemeldet. „Als ich zusammen mit meiner Familie und meinen Freunden in Madrid ankam, war ich voller Vorfreude, großer Träume und hoher Erwartungen. Was ich in den vergangenen fünf Jahren erlebt habe, werde ich für den Rest meines Lebens in mir tragen“, so Alaba. 

Wo liegt seine sportliche Zukunft?
Dabei habe er nicht nur sportliche Erfolge erleben dürfen. „Madrid ist für mich und meine Familie zu einer zweiten Heimat geworden. Diese Stadt, dieser Verein und die Menschen hier haben uns vom ersten Tag an so herzlich aufgenommen. Genau deshalb fällt mir dieser Abschied so schwer“, zeigt sich Alaba deshalb ergriffen. 

„Worte können nicht wirklich beschreiben, wie stolz ich bin, Teil der Geschichte dieses Vereins gewesen zu sein. Dieses Trikot zu tragen, Titel zu gewinnen und besondere Momente mit den Madridistas zu teilen, bedeutet mir alles“, erklärt Alaba, der im Sommer ein neues Kapitel aufschlagen wird.

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Wohin es den Routinier verschlagen wird, darüber gibt er noch keine Auskunft. „Der Abschied fällt mir unglaublich schwer, aber gleichzeitig bin ich voller Motivation und Vorfreude auf das nächste Kapitel. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass sich unsere Wege bald wieder kreuzen“, lässt er aber noch wissen. 

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