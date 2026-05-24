Alaba emotional: „Es fällt mir unglaublich schwer“

Jetzt hat sich der 33-Jährige in einem Abschiedsbrief an die „Königlichen“ nun auch selbst noch einmal zu Wort gemeldet. „Als ich zusammen mit meiner Familie und meinen Freunden in Madrid ankam, war ich voller Vorfreude, großer Träume und hoher Erwartungen. Was ich in den vergangenen fünf Jahren erlebt habe, werde ich für den Rest meines Lebens in mir tragen“, so Alaba.