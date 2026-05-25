Landschaft und Leute hautnah im Kremstal erleben

Der beeindruckende Film bewegt sich durch eine Landschaft, die auf den ersten Blick ruhig erscheint, fast vertraut. Doch je länger man hinsieht, desto mehr Schichten, ja lebens- und liebenswerte Nuancen, treten hervor. Da ist die Natur, die sich in ihrer ganzen Vielfalt zeigt von ursprünglichen Waldgebieten bis zu sanften Weinlandschaften. Da sind Spuren der Vergangenheit, die weit zurückreichen, bis in eine Zeit, in der Menschen hier ganz anders lebten. Und da sind die Menschen von heute, die diese Region prägen, oft leise, oft unspektakulär, aber immer mit tiefer Verbundenheit.