Landschaft und Leute hautnah im Kremstal erleben

Zu einem faszinierenden filmischen Ausflug laden Sonja und Attila Molnár ein. Die Premiere findet in Gföhl (NÖ) statt – weitere Stationen in Krems, Martinsberg, Kottes, Idolsberg und Langenlois sind geplant.
Es gibt Filme, die erklären eine Region. Und es gibt Filme, die lassen sie atmen. Der neue Dokumentarfilm von Attila Molnár trägt den schlichten Titel „Unterwegs im Kremstal“ und genau darin liegt bereits sein Programm. Kein großes Versprechen, keine überhöhte Ankündigung, sondern ein leiser Hinweis auf das, was folgt: ein Unterwegssein, ein Entdecken, ein Erleben.
Behutsame filmische Betrachtungen
Behutsam, nie aufgeregt, sondern immer mit Ruhe und Blick zum Detail, haben Regisseur und „Krone“-Fotograf Attila und Drehbuchautorin Sonja Molnár ein Paar, nämlich Viktoria und Andreas Steger, auf Streifzügen durch das Kremstal begleitet.
Der beeindruckende Film bewegt sich durch eine Landschaft, die auf den ersten Blick ruhig erscheint, fast vertraut. Doch je länger man hinsieht, desto mehr Schichten, ja lebens- und liebenswerte Nuancen, treten hervor. Da ist die Natur, die sich in ihrer ganzen Vielfalt zeigt von ursprünglichen Waldgebieten bis zu sanften Weinlandschaften. Da sind Spuren der Vergangenheit, die weit zurückreichen, bis in eine Zeit, in der Menschen hier ganz anders lebten. Und da sind die Menschen von heute, die diese Region prägen, oft leise, oft unspektakulär, aber immer mit tiefer Verbundenheit.
Bemerkenswert ist auch der Weg, der für die Veröffentlichung gewählt wurde. Attila und Sonja Molnár verzichten bewusst auf eine klassische Auswertung über Fernsehen oder Streaming-Plattformen. Stattdessen setzen sie auf persönliche Begegnung und unmittelbares Erleben im Kinoraum.
Große Premiere am 30. Mai in Gföhl
Die Premiere findet am Samstag, 30. Mai, in Gföhl statt, gefolgt von einer weiteren Vorführung am 31. Mai im Gföhler Kino. Am 9. Juli wird der Film in Senftenberg im Rahmen der Veranstaltung „Kino am Fluss“ als Eröffnungsfilm gezeigt. Weitere Stationen, in Krems, Martinsberg, Kottes, Idolsberg, Langenlois, sind bereits in Planung.
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