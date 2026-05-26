Niederösterreicher verlieben sich wieder „vor Ort“

Speed-Dating beliebt

Als „Vorarbeit“ für die App und aktuellem Kernproojekt veranstaltet die Dating-Seite seit dem Vorjahr so genannte „Speed-Dating-Events“. Dort verliebt man sich jedenfalls – in jedem Alter! Drei verschiedene Altersgruppen treffen sich dabei, und lernen sich kennen. Wer sich wieder sehen will, tauscht Kontaktdaten aus. Der Aufwand ist enorm: „Kein Speeddating-Anbieter schafft das derzeit in diesem Ausmaß“, sagt der Betreiber. Nicht immer wartet die große Liebe, oder die Sommerliebe, gleich um die Ecke. „Jedes Mal schließen auch Leute neue Freundschaften“.