„Internationale Trends in der Kunst verfolgen“

Doch wie viele andere kulturelle Institutionen sind auch die diversen Kunst-Stipendien des Landes gefährdet. Das Geld fehlt – und der Spardruck wird nur noch größer werden, wenn Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) die 22 Millionen Euro, die durch die Abschaffung der ORF-Landesabgabe ab 2027 wohl wegfallen werden, in seinem Ressort kompensieren muss. Bedroht könnte auch das Kunstraum-Stipendium sein, eine Anschubfinanzierung etwa für ein eigenes Atelier. Neben der bildenden Künstlerin Verena Preininger und dem Fotografen Peter Rieser, die ebenso dabei waren, profitiert davon aktuell Medienkünstlerin Nina Ortner aus St. Stefan ob Stainz. „Mit der Dauer über zwei Jahre kann man sich etwas anmieten und nachhaltig aufbauen – nicht nur für eine Person, sondern für viele.“