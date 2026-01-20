Vorteilswelt
Kein „US-Exit“

Trumps Zölle schrecken heimische Firmen nicht ab

Wissenschaft
20.01.2026 15:37
Donald Trumps Zollpolitik ist mehr als umstritten, die österreichischen Firmen in den USA halten ...
Donald Trumps Zollpolitik ist mehr als umstritten, die österreichischen Firmen in den USA halten allerdings bislang durch.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trotz der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sind österreichische Unternehmen in den USA „vorsichtig optimistisch“, sagte der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Washington D.C., Thomas Moschig. Unternehmen hätten gezwungenermaßen Wege gefunden, mit der US-Zollpolitik umzugehen. Die USA bleiben ein wichtiger Markt für österreichische Exporte und Direktinvestitionen. 

0 Kommentare

„Der Konsumhunger ist trotz belastender Themen wie Zölle und Inflation nach wie vor ungestillt“, beschrieb Wirtschaftskammer-Vertreter Moschig gegenüber der APA die aktuelle Stimmung in den USA. Die rund 1000 österreichischen Niederlassungen in den USA könnten insbesondere in „aussichtsreichen Sektoren“ wie Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Pharmaindustrie und im Automobilsektor punkten. Diese Bereiche seien auch „Stärkefelder“ der heimischen Wirtschaft.

„Methodik finden, mit den Themen umzugehen“
„In den USA ist es natürlich jetzt schon so, dass die Zollpolitik gekommen ist, um zu bleiben“, sagte Moschig. Trotzdem verzeichneten laut WKÖ 20 Prozent der österreichischen Niederlassungen in den USA im Jahr 2025 einen Anstieg bei Auftragslage und Gesamtumsatz. Viele der Unternehmen hätten rund um Zölle nun „Klarheit, in welche Richtung die Politik geht“. „Wenn man eine Methodik findet, mit diesen Themen umzugehen, dann sieht man die Zukunft auch positiver“, so Moschig.

Die Infografik zeigt den Außenhandel zwischen Österreich und den USA im Zeitraum 2010 bis 2024. Die Warenimporte aus den USA nach Österreich steigen von 3.261 Millionen Euro im Jahr 2010 auf 7.772 Millionen Euro im Jahr 2024. Der Anteil an den gesamten Importen beträgt 4,1 % im Jahr 2024. Die Warenexporte von Österreich in die USA steigen von 4.958 Millionen Euro im Jahr 2010 auf 16.228 Millionen Euro im Jahr 2024. Der Anteil an den gesamten Exporten liegt 2024 bei 8,5 %. Quelle: WKO.

USA zweitwichtigster Exportmarkt für Österreich
Österreich hat den weltweit größten Handelsbilanzüberschuss mit den USA, dem zweitwichtigsten Exportmarkt des Landes. Direkte Exporte in die USA tragen laut WKÖ-Angaben rund 1,7 Prozent zum heimischen BIP bei. Zu den wichtigsten Exportprodukten zählten 2024 pharmazeutische Erzeugnisse, gefolgt von Zugmaschinen, Kraftfahrzeugen und Motorrädern. Damals stiegen die Exporte laut WKÖ im Vergleich zur Vorjahresperiode um 10,1 Prozent auf insgesamt 16,2 Mrd. Euro an – allerdings brachen die Exporte bis zum Juli 2025 im Rahmen der US-Zollpolitik um 14,4 Prozent ein.

Lesen Sie auch:
Trumps Zölle sollen die Länder treffen, die erst kürzlich symbolisch Soldaten nach Grönland ...
EU ist bereit
Zusatzzölle für US-Waren ab 7. Februar möglich
20.01.2026
Wirbel um Grönland
Trumps Zoll-Drohung schickte Bitcoin auf Talfahrt
19.01.2026

Über Produkte hinaus haben Österreichs Unternehmen auch viel in den USA investiert. Zwischen 2015 und 2023 stiegen heimische Direktinvestitionen laut WKÖ um 75 Prozent auf 17,4 Mrd. Euro. Nach Angaben der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) betrug das Gesamtvolumen der Investitionen zuletzt 23,7 Mrd. Euro. Dadurch seien rund 60.000 Arbeitsplätze in den USA geschaffen worden.

