Trumps Zölle schrecken heimische Firmen nicht ab

„In den USA ist es natürlich jetzt schon so, dass die Zollpolitik gekommen ist, um zu bleiben“, sagte Moschig. Trotzdem verzeichneten laut WKÖ 20 Prozent der österreichischen Niederlassungen in den USA im Jahr 2025 einen Anstieg bei Auftragslage und Gesamtumsatz. Viele der Unternehmen hätten rund um Zölle nun „Klarheit, in welche Richtung die Politik geht“. „Wenn man eine Methodik findet, mit diesen Themen umzugehen, dann sieht man die Zukunft auch positiver“, so Moschig.