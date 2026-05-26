Feuerwehrleute löschten Autobrand in Nachbarschaft

Beifahrer setzte Notruf ab

„Als sie bei ihrem Fahrtziel in Sölden ankamen, bemerkten sie bereits Flammen im Bereich des Motorraums. Während der 31-Jährige sofort einen Notruf absetzte, führten zwei zufällig in der Nähe befindliche Feuerwehrmitglieder erste Löschmaßnahmen mittels Feuerlöscher durch und konnten den Brand schließlich löschen“, berichtete die Polizei.