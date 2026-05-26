Feuerwehrleute löschten Autobrand in Nachbarschaft

Völlig richtig und schnell reagierten am Montagabend zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Sölden im Tiroler Ötztal: Das Duo eilte zu einem Autobrand in der Nachbarschaft und konnte Schlimmeres verhindern. Die alarmierten Kameraden mussten letztlich nur noch Nachlöscharbeiten durchführen.
Eine 30-jährige Einheimische war am frühen Montagabend auf der B186 Ötztal Straße von Längenfeld kommend in Richtung Sölden unterwegs, als sie und ihr Begleiter (31) plötzlich Brandgeruch im Fahrzeug wahrnahmen.
Beifahrer setzte Notruf ab
„Als sie bei ihrem Fahrtziel in Sölden ankamen, bemerkten sie bereits Flammen im Bereich des Motorraums. Während der 31-Jährige sofort einen Notruf absetzte, führten zwei zufällig in der Nähe befindliche Feuerwehrmitglieder erste Löschmaßnahmen mittels Feuerlöscher durch und konnten den Brand schließlich löschen“, berichtete die Polizei.
„Mitglieder verhinderten Schlimmeres“
„Teamarbeit in Aktion“, bezeichnete es die FF Sölden auf ihrer Facebook-Seite. Die beiden Mitglieder, die das Feuer bekämpften, würden in der Nähe wohnen. Durch ihr schnelles Eingreifen hätten sie Schlimmeres verhindert.
„Für die restliche Mannschaft waren nur noch Nachlöscharbeiten und Temperaturkontrollen nötig“, so die Feuerwehr weiter. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.
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