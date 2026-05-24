Aus leerer Wohnung drang plötzlich dichter Rauch

Dichter Rauch bei einem Mehrparteienhaus rief am Samstagnachmittag die Einsatzkräfte in Innsbruck auf den Plan. Die betroffene Wohnung war leer, die Ursache war dann rasch klar. Auch in Söll gab es Feueralarm, auch hier war niemand daheim.
Gegen 16.55 Uhr wurde die Polizei nach Hötting zur starken Rauchentwicklung im Mehrparteienhaus beordert. Dort konnte durch die einschreitenden Beamten und die Berufsfeuerwehr Innsbruck erhoben werden, dass der Rauch aus einer Wohnung im obersten Stockwerk kommt.
Einsatzkräfte brachen Tür auf
In weiterer Folge wurde die Wohnungstüre geöffnet, zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand in der Wohnung. Die Ursache für die starke Rauchentwicklung waren verbrannte Speisen, die Herdplatte war noch eingeschaltet. Zudem befand sich eine Pfanne mit Öl auf der Herdplatte. Durch die Rauchentwicklung wurden keine Personen verletzt.
In Söll brannte Küche aus
Fast zur selben Zeit kam es in einem Einfamilienhaus in Söll zu einem Brandgeschehen. Im Bereich der im Erdgeschoss gelegenen Küche kam es aus bislang nicht restlos geklärter Ursache zu einem Brand. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Durch den Brand wurde die Küche des Gebäudes zerstört. Eine weitere Ausbreitung konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr Söll verhindert werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Im Einsatz standen die Feuerwehr Söll und die Rettung sowie die Polizei.
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