Aus leerer Wohnung drang plötzlich dichter Rauch

In Söll brannte Küche aus

Fast zur selben Zeit kam es in einem Einfamilienhaus in Söll zu einem Brandgeschehen. Im Bereich der im Erdgeschoss gelegenen Küche kam es aus bislang nicht restlos geklärter Ursache zu einem Brand. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Durch den Brand wurde die Küche des Gebäudes zerstört. Eine weitere Ausbreitung konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr Söll verhindert werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Im Einsatz standen die Feuerwehr Söll und die Rettung sowie die Polizei.