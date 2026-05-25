Paragleiter stürzte aus mehreren Metern auf Boden

Schwerer Flugunfall am Sonntag in Hopfgarten im Tiroler Brixental: Ein plötzlicher Strömungsabriss beim Landeanflug ließ einen Gleitschirmpiloten (51) aus mehreren Metern Höhe auf den Boden prallen. Der Deutsche verletzte sich am Rücken.
Der 51-jährige Deutsche startete am Vormittag vom Marchbachjoch auf knapp 1500 Metern Seehöhe und flog in Richtung Landeplatz Grafenweg. Als er sich im Landeanflug befand, dürfte es laut Polizei zu einem Strömungsabriss an der Gleitschirmkappe gekommen sein. Der Pilot stürzte daraufhin aus rund fünf bis acht Metern Höhe auf die Wiese des Landeplatzes.
Der 51-Jährige erlitt bei dem Absturz Verletzungen im Bereich des Rückens. Der Notarzthubschrauber flog ihn ins Bezirkskrankenhaus Kufstein.
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