Paragleiter stürzte aus mehreren Metern auf Boden

Der 51-jährige Deutsche startete am Vormittag vom Marchbachjoch auf knapp 1500 Metern Seehöhe und flog in Richtung Landeplatz Grafenweg. Als er sich im Landeanflug befand, dürfte es laut Polizei zu einem Strömungsabriss an der Gleitschirmkappe gekommen sein. Der Pilot stürzte daraufhin aus rund fünf bis acht Metern Höhe auf die Wiese des Landeplatzes.