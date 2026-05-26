Alkolenker mit Schrottauto und ohne Führerschein

Da staunten die Beamten der Autobahnpolizei Wiesing nicht schlecht, als sie am Pfingstmontag auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland ein offensichtlich stark beschädigtes Auto genau unter die Lupe nahmen. Es taten sich einige Ungereimtheiten auf.
Eine Streife der Autobahnpolizei entdeckte gegen 15.45 Uhr in Fahrtrichtung Westen bei Stans das Schrottfahrzeug. Die Beamten nahmen sich den Lenker (59) vor und leiteten ihn für eine Kontrolle von der Inntalautobahn ab. Dabei war rasch klar, dass der Wagen für den Straßenverkehr nicht mehr einsetzbar ist. Doch das war längst nicht alles.
Seit Jahren keine Lenkerberechtigung mehr
Der Mann aus Deutschland war offenbar betrunken. Ein Alkotest bestätigte das. „Weitere Erhebungen ergaben, dass der Deutsche zudem seit drei Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war“, heißt es bei der Polizei.
Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, von seinem Auto das Kennzeichen abmontiert. Der 59-Jährige wird wegen mehrerer Übertretungen bei den zuständigen Behörden angezeigt.
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