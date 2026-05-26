Alkolenker mit Schrottauto und ohne Führerschein

Eine Streife der Autobahnpolizei entdeckte gegen 15.45 Uhr in Fahrtrichtung Westen bei Stans das Schrottfahrzeug. Die Beamten nahmen sich den Lenker (59) vor und leiteten ihn für eine Kontrolle von der Inntalautobahn ab. Dabei war rasch klar, dass der Wagen für den Straßenverkehr nicht mehr einsetzbar ist. Doch das war längst nicht alles.