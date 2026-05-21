Alko-Lenker (62) zog in Tirol Spur der Verwüstung

Zu tief ins Glas geschaut hat am Mittwochabend ein Einheimischer (62) in Baumkirchen in Tirol! Das Problem dabei: Er war mit seinem Fahrzeug unterwegs und verursachte gleich mehrere Unfälle binnen 25 Minuten!
Wohl in Schlangenlinien dürfte der 62-jährige Österreicher gegen 22 Uhr seinen Pkw entlang der Bahnhofstraße und Dorfstraße gelenkt haben. Denn nur so lässt sich plausibel erklären, was sich in der Folge zugetragen hat.
Innerhalb von 25 Minuten verursachte der Lenker mehrere Verkehrsunfälle mit teils schwerem Sachschaden. Dabei wurden unter anderem ein abgestellter Lkw, zwei Verkehrszeichen, ein Baustellenzaun, eine Hausmauer sowie ein Holzzaun beschädigt. Danach beging der Mann Fahrerflucht.
Der Mann hat angegeben, von den Unfällen nichts bemerkt zu haben.
Die Tiroler Polizei
„Im Zuge der Ermittlungen konnten Hinweise auf einen roten Wagen mit erheblichen Schäden an der rechten Fahrzeugseite gewonnen werden“, berichtet die Polizei.
Starke Alkoholisierung festgestellt
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich. „Gegen 22.25 Uhr konnte der Lenker angehalten und kontrolliert werden. Ein Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung“, informieren die Beamten. Brisant: Der Mann hat laut Angaben der Ermittler angegeben, von den Unfällen nichts bemerkt zu haben!
Immerhin wurden keine Personen verletzt, nun wird Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land erstattet.
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