Bizarre Erkenntnis | Selber schuld …



Selber schuld… Ist doch wirklich ganz schön verkehrt herum, wenn „Die Zeit“ meint: „Wenn ein Volk dauerhaft unzufrieden ist mit jeder Regierung oder gar viele Völker eines Kontinents dauerhaft mit allen ihren Regierungen, dann stimmt möglicherweise auch etwas nicht mit: dem Volk.“ Na hoppla, jetzt erfährt also das Volk, dass die Politik einerseits zu viel Angst hat vor ihm. Und vor allem, dass nicht die Politik schuld sei an der Unzufriedenheit, sondern das Volk selbst. Eine mehr als schräge These. Und ein Persilschein für die Politik, einfach so weiterzumachen wie bisher. „Das geht für niemanden gut aus“, meint Pándi. Und da hat er recht.