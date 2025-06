Große Betroffenheit nach Todesstürzen im Bikepark

Kornel Grundner, Geschäftsführer bei den Leoganger Bergbahnen, die den Park betreiben, ist tief betroffen. Binnen zwei Tagen stürzten wie berichtet zwei Sportler am „Hot Shots Trail“ und verunglückten tödlich. Die schwarze Strecke gehört zu den Trails mit höchstem Schwierigkeitsgrad. Der Park warnt an der Strecke mit verschiedenen Schildern. Grundner: „Es ist wichtig, dass jeder den für ihn richtigen Trail findet.“ Es gibt von grün bis schwarz unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Außerdem bietet die Bike-Schule im Tal auch Fahrsicherheitstrainings an. Die Selbstverantwortung und ein gesundes Maß an Risikobereitschaft liege aber bei jedem Sportler.