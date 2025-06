Schon wieder tödlicher Unfall im Bikepark Leogang

Es ist der zweite tödliche Unfall im Bike-Park am Leoganger Asitz (Salzburg) innerhalb von nur zwei Tagen: Ein Lette (33) war mit Schutzausrüstung und Mountainbike auf einem Downhill-Kurs unterwegs, als er nach einem Sprung in der Luft in Schieflage geriet und kopfüber in den Auslauf stürzte.