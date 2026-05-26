Pensionierter Steuerfahnder liefert dritten Krimi

Mit „Schwarzarbeit“ meldet sich der Mödlinger Autor Gerhard Levy erneut mit einem spannenden Steuerkrimi rund um den Ermittler Josi Bachler zurück. Diesmal wird es im Ausland brenzlig. Und spannend, ob die neue Liebe dem auch standhält ...
Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Bücher – von denen bereits über 1.000 Exemplare verkauft wurden – dürfen sich die Leser wieder auf eine Mischung aus Krimi, Spannung und persönlichem Drama freuen. „Den Leuten gefällt’s“, erzählt Levy, auch wenn manche Fans vor allem das turbulente Verhältnis zwischen Josi und Mary besonders beschäftigt.
Diesmal führen die Ermittlungen tief in die Welt von Schwarzarbeit, Scheinfirmen und mafiösen Strukturen. Ausgangspunkt ist der mysteriöse Tod eines Bauarbeiters in einem Massenquartier. Gemeinsam mit dem LKA Niederösterreich und der Finanzpolizei beginnt eine gefährliche Jagd nach den Hintermännern – und nach einem Mörder. Die Handlung spielt großteils in Niederösterreich – unter anderem in Mödling, Traiskirchen und St. Pölten.
Hält die Liebe den gefährlichen Nachforschungen von Josi stand?
Neben den Ermittlungen bleibt auch das Privatleben von Josi turbulent. Seine Beziehung zu Mary gerät erneut ins Wanken, während ihn seine eigenmächtigen Nachforschungen schließlich sogar ins Ausland führen. Dort nimmt die Geschichte eine überraschende Wendung.
Levy, selbst jahrzehntelang Steuerfahnder, verarbeitet in seinen Büchern viel Erfahrung aus dem echten Leben.
Und voraussichtlich noch vor Weihnachten – vorausgesetzt, die Testleser, allen voran seine Frau, geben grünes Licht – soll es bereits den vierten Krimi rund um den sympatischen Josi Bachler geben.
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