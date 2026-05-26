Pensionierter Steuerfahnder liefert dritten Krimi

Diesmal führen die Ermittlungen tief in die Welt von Schwarzarbeit, Scheinfirmen und mafiösen Strukturen. Ausgangspunkt ist der mysteriöse Tod eines Bauarbeiters in einem Massenquartier. Gemeinsam mit dem LKA Niederösterreich und der Finanzpolizei beginnt eine gefährliche Jagd nach den Hintermännern – und nach einem Mörder. Die Handlung spielt großteils in Niederösterreich – unter anderem in Mödling, Traiskirchen und St. Pölten.