Spannender Steuerkrimi mit Hauch von Romantik

Herzchen fliegen zwischen Josi und Mary Posch

“Und diesmal auch mit einer richtigen Liebesromanze zwischen Bachler und seiner Kollegin Mary“, verrät Levy im Vorfeld. Denn im ersten Teil war noch offen, wie sich der Flirt zwischen den beiden entwickeln wird. „Er endet mit der Aussicht, dass die beiden vielleicht gemeinsam duschen gehen könnten“, so Levy schelmisch.