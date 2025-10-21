Vorteilswelt
Aus eigener Erfahrung

Spannender Steuerkrimi mit Hauch von Romantik

Niederösterreich
21.10.2025 11:00
Der Mödlinger Gerhard Levy präsentiert Teil zwei seines kurzweiligen Steuerkrimis.
Der Mödlinger Gerhard Levy präsentiert Teil zwei seines kurzweiligen Steuerkrimis.(Bild: zVg/privat)

Im zweiten Teil des literarischen Werkes des Mödlingers Gerhard Levy wird es internationaler, gefährlicher und auch gefühlvoller. Diesmal verschlägt es Steuerfahnder Josi Bachler ins benachbarte Ausland. 

Erst im Februar ist sein erstes Buch erschienen – der Startschuss von Levys Krimi über den Steuerfahnder Josi Bachler. Im Fortsetzungsroman begibt sich Protagonist Bachler tiefer ins Milieu der Schmuggler. Die Spuren dazu führen diesmal von Mödling über den Großgrünmarkt in Inzersdorf bis nach Deutschland, Rumänien und in die Türkei. „Internationaler und auch gefährlicher“, so der Autor.

Lesen Sie auch:
Gerhard Levy aus Mödling hat eineinhalb Jahre nach Pensionsantritt seinen ersten Krimi ...
Erster NÖ Steuerkrimi
20 Jahre Erfahrung verpackt in spannendem Krimi
07.04.2025

Herzchen fliegen zwischen Josi und Mary Posch
“Und diesmal auch mit einer richtigen Liebesromanze zwischen Bachler und seiner Kollegin Mary“, verrät Levy im Vorfeld. Denn im ersten Teil war noch offen, wie sich der Flirt zwischen den beiden entwickeln wird. „Er endet mit der Aussicht, dass die beiden vielleicht gemeinsam duschen gehen könnten“, so Levy schelmisch.

Im Februar erschien Teil 1, jetzt Teil 2. Den ersten Teil zu lesen, ist laut Levy nicht zwingend ...
Im Februar erschien Teil 1, jetzt Teil 2. Den ersten Teil zu lesen, ist laut Levy nicht zwingend notwendig, aber: „Schaden kanns nicht“.(Bild: zVg/privat)

In Band zwei sind sie dann tatsächlich ein Paar. „Und das, obwohl es mit einer feschen Staatsanwältin ebenfalls knisternde Situationen gibt“. Sind Ähnlichkeiten mit anderen Personen, mit denen er früher zu tun hatte, vorhanden? „Nein, nur mit mir“, lacht er. 

Zitat Icon

„Genauso wie Sie hab’ ich mir den Josi Bachler vorgestellt. 

Gast bei einer Lesung zu Gerhard Levy

Vier Jahrzehnte Erfahrung als Steuerfahnder 
Levy war selbst 40 Jahre als Steuerfahnder und Betrugsbekämpfer tätig. Seit Pensionsantritt vor zwei Jahren widmet er sich seinen Steuerkrimis. Und auch ein drittes Buch ist bereits in Arbeit. Thema: „Schwarzarbeit“.  

Lesungen zu seinen Romanen finden am 25. Oktober um 19 Uhr in der Bücherei Brunn am Gebirge und am 5. November um 17 Uhr im Restaurant „Blaue Blunzn“ in Mödling statt.  

www.steuerfahnder-josi-bachler.at

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Niederösterreich

