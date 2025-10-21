Spannender Steuerkrimi mit Hauch von Romantik

Im zweiten Teil des literarischen Werkes des Mödlingers Gerhard Levy wird es internationaler, gefährlicher und auch gefühlvoller. Diesmal verschlägt es Steuerfahnder Josi Bachler ins benachbarte Ausland.
Erst im Februar ist sein erstes Buch erschienen – der Startschuss von Levys Krimi über den Steuerfahnder Josi Bachler. Im Fortsetzungsroman begibt sich Protagonist Bachler tiefer ins Milieu der Schmuggler. Die Spuren dazu führen diesmal von Mödling über den Großgrünmarkt in Inzersdorf bis nach Deutschland, Rumänien und in die Türkei. „Internationaler und auch gefährlicher“, so der Autor.
Herzchen fliegen zwischen Josi und Mary Posch
“Und diesmal auch mit einer richtigen Liebesromanze zwischen Bachler und seiner Kollegin Mary“, verrät Levy im Vorfeld. Denn im ersten Teil war noch offen, wie sich der Flirt zwischen den beiden entwickeln wird. „Er endet mit der Aussicht, dass die beiden vielleicht gemeinsam duschen gehen könnten“, so Levy schelmisch.
In Band zwei sind sie dann tatsächlich ein Paar. „Und das, obwohl es mit einer feschen Staatsanwältin ebenfalls knisternde Situationen gibt“. Sind Ähnlichkeiten mit anderen Personen, mit denen er früher zu tun hatte, vorhanden? „Nein, nur mit mir“, lacht er.
„Genauso wie Sie hab’ ich mir den Josi Bachler vorgestellt.
Gast bei einer Lesung zu Gerhard Levy
Vier Jahrzehnte Erfahrung als Steuerfahnder
Levy war selbst 40 Jahre als Steuerfahnder und Betrugsbekämpfer tätig. Seit Pensionsantritt vor zwei Jahren widmet er sich seinen Steuerkrimis. Und auch ein drittes Buch ist bereits in Arbeit. Thema: „Schwarzarbeit“.
Lesungen zu seinen Romanen finden am 25. Oktober um 19 Uhr in der Bücherei Brunn am Gebirge und am 5. November um 17 Uhr im Restaurant „Blaue Blunzn“ in Mödling statt.
