Where is Meir Furman?
Man vanishes without a trace in Vienna after flight mix-up
Serious concern for 80-year-old in Vienna! Following a serious mix-up in Israel, the elderly man ended up on the wrong flight and is stranded at Vienna Airport. He is now missing in the Austrian capital.
The missing man is 80-year-old Meir Furman, an Israeli-Swiss citizen. According to reports, the man suffers from severe memory loss and disorientation and may therefore be confused.
No cell phone or cash on him
Furman entered Austria last Friday. However, at that time, he had neither a cell phone nor cash or a credit card with him.
The 80-year-old was last seen on Saturday evening in Vienna-Ottakring—in the area of Café Fashion at Liebhartsgasse 49 (1160 Vienna). A photo of the elderly man is also circulating (see photo below)—but after that, all traces of him are lost.
Particularly concerning: The man is believed to have already spent two nights outdoors. Concerns for his well-being are growing.
Police are searching intensively for the elderly man
It has been confirmed that both the Austrian and Israeli police are involved in the case, and the Israeli Ministry of Foreign Affairs has also been informed. According to Irina Steier of the Vienna Police Department (LPD), the investigation is in full swing. The public is urgently asked to provide any information.
According to initial reports, the man originally intended to travel to Munich and may have accidentally boarded the wrong plane in Israel.
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