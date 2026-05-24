Erster Hitzetag: Frohnleiten knackt 30-Grad-Marke

Ab ins kalte Wasser! Am Sonntagnachmittag wurde in der Steiermark erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt. Frohnleiten steht bei den Temperaturen an der Spitze, gefolgt Hartberg, Leoben und Bruck an der Mur. Und das sommerliche Wetter setzt sich fort, verrät Meteorologe Michele Salmi.
Das Pfingstwochenende präsentiert sich von seiner schönsten Seite: strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad. Viele Steirer lockt es heute nicht nur auf den Berg, sondern auch schon in das Freibad. Und das Ausflugswetter setzt sich auch noch die kommenden Tage fort.
„An einzelnen Stationen in Österreich haben wir bereits gestern den ersten Hitzetag gemessen – am Sonntagnachmittag war es dann auch in Frohnleiten so weit“, berichtet Michele Salmi, Meteorologe bei Ubimet. Mit 30,7 Grad wurde das erste Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke überschritten. In Hartberg, Leoben und Bruck an der Mur wurden jeweils 29,7 Grad gemessen – in Graz waren es immerhin 28,9.
In den letzten 20 bis 30 Jahren ist es normal geworden, dass wir Ende Mai den ersten Hitzetag erreichen – allerdings erwarten wir diesmal an einzelnen Stationen sogar eine Hitzewelle.
Michele Salmi
Meteorologe bei Ubimet
Bild: UBIMET
„In den letzten 20 bis 30 Jahren ist es normal geworden, dass wir Ende Mai den ersten Hitzetag erreichen“, sagt Salmi, „allerdings erwarten wir diesmal an einzelnen Stationen sogar eine Hitzewelle.“ Soll heißen: In der Südsteiermark könnte es an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 30 Grad haben. Das gab es bisher nur selten in der Messgeschichte.
Gewittergefahr steigt am Wochenende
Die Temperaturen bleiben zu Wochenbeginn steiermarkweit auf einem sommerlichen Niveau. Am Montag und am Dienstag wird es sogar noch heißer. Erst am Mittwoch erreicht uns eine schwache Kaltfront: „Einzelne Gewitter wandern von der Obersteiermark Richtung Südsteiermark“, so Salmi. Diese dürften aber harmlos ausfallen.
Das sonnige Wetter sollten wir genießen, denn am Wochenende könnte sich die Gewittergefahr verdichten. Aufgrund der angestauten Hitze erreichen uns teils heftige Unwetter, prognostiziert der Meteorologe.
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