Erster Hitzetag: Frohnleiten knackt 30-Grad-Marke

„An einzelnen Stationen in Österreich haben wir bereits gestern den ersten Hitzetag gemessen – am Sonntagnachmittag war es dann auch in Frohnleiten so weit“, berichtet Michele Salmi, Meteorologe bei Ubimet. Mit 30,7 Grad wurde das erste Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke überschritten. In Hartberg, Leoben und Bruck an der Mur wurden jeweils 29,7 Grad gemessen – in Graz waren es immerhin 28,9.