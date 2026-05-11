Wie sich Freibäder auf den Saisonstart vorbereiten

Auch wenn Andreas Rindler nach wie vor mit Leib und Seele Bademeister ist, hat sich über die Jahre viel verändert: „Es ist heute kein Vergleich mehr zu damals. Die Personalsuche ist extrem schwierig geworden, die Kosten für den Badbetrieb sind in allen Bereichen stark gestiegen, und es gibt immer mehr Vorschriften.“ Auch Haftungsfragen bei Unfällen seien heutzutage deutlich heikler.