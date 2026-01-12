Neue Förderung bringt jetzt bis zu 130 Euro

Die Reparaturbranche sieht die neue Förderung grundsätzlich erfreut. Mario Fasching, Geschäftsführer des Reparaturnetzwerks Eseco, erwartet nun einen Nachfrageboom: „Mit Auslaufen des alten Boni sind die Reparaturen teilweise um 20 bis 30 Prozent eingebrochen, viele haben zugewartet, bis eine neue Aktion kommt. Das dürfte sich nun normalisieren.“ Kritisch sieht er allerdings, dass es weiterhin keine Qualitätskontrolle für die teilnehmenden Servicefirmen gibt, manche hätten gar nicht das geschulte Personal für Instandsetzungen. „Bei einer Waschmaschine etwa muss man nachher ein elektrotechnisches Gutachten machen. Das überprüft aber keiner.“