Reparieren statt Neukauf ist im Trend

Reparieren statt wegwerfen: Eine neue Prämie fürs Instandsetzen kaputter Geräte kommt in Österreich so gut an, dass das Budget mehrfach aufgestockt werden musste.
Seit dem Start im heurigen Jahr wurden bereits 65.300 Bons generiert, rund 59.000 davon eingelöst – das ist ein klarer Beleg dafür, dass viele Haushalte bewusst auf Instandsetzung setzen und die Förderung aktiv nutzen.
Erfolgreiche Zwischenbilanz
„Erste 2100 Auszahlungen sind bereits erfolgt“, zieht Umweltminister Norbert Totschnig hocherfreut eine erfolgreiche Zwischenbilanz. Die hohe Einlöse-Quote zeigt, dass Reparaturen gezielt in Anspruch genommen werden. Das entlaste Haushalte, spare Ressourcen und stärke regionale Wertschöpfung.
Alltagsgeräte am beliebtesten
Besonders gefragt sind Reparaturen bei Kaffee-, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Laptops und Backöfen – also genau jenen Geräten, die im Alltag stark beansprucht werden. Bereits 2280 Partnerbetriebe sind gelistet.
Die Förderung übernimmt 50 Prozent der Reparaturkosten, maximal 130 Euro, Kostenvoranschläge werden mit bis zu 30 Euro unterstützt. Der Bon wird per E-Mail übermittelt und ist drei Wochen gültig. Ökoerfolg pur also!
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