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Frühlingsfest

Wie für einen karitativen Zweck gefeiert wurde

Kärnten
24.05.2026 14:00
Sorgten für tolle Schlager- und Partystimmung: Marco Ventre & Band.
Sorgten für tolle Schlager- und Partystimmung: Marco Ventre & Band.(Bild: Wilfried Krierer)
Porträt von Wilfried Krierer
Von Wilfried Krierer

Glanhofen steht dieses Wochenende wieder ganz im Zeichen des Frühlingsfestes zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe.

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Jährlich geht seit 1995 in Glanhofen das karitative Frühlingsfest – damals von Mitarbeitern von „Schöller“-Eis unter der Führung des heutigen Feldkirchner Stadtchefs Martin Treffner – über die Bühne. Auslöser war ein Schicksalsschlag, das Kind eines „Schöller“-Mitarbeiters war vierjährig an Leukämie verstorben. „Die Kärntner Kinderkrebshilfe hat die Familie damals so toll unterstützt und da kam uns die Idee, diese Institution zu unterstützen“, so Martin Treffner. Mit den bisherigen 14. Frühlingsfesten konnten – dank spendierfreudiger Besucher und vieler Sponsoren – insgesamt 683.700 Euro der Kinderkrebshilfe übergeben werden.

Fleißige und äußerst „geschäftstüchtige“ Helfer an der Sektbar mit Bürgermeister Martin Treffner ...
Fleißige und äußerst „geschäftstüchtige“ Helfer an der Sektbar mit Bürgermeister Martin Treffner (mitte).(Bild: Wilfried Krierer)
Hannah düste sofort nach ihrem Auftritt nach Tirol zu einem weiteren Konzert.
Hannah düste sofort nach ihrem Auftritt nach Tirol zu einem weiteren Konzert.(Bild: Wilfried Krierer)
Die beiden Hundeführerinnen Conny und Michelle mit „Lennox“ von der Rettungshundebrigade.
Die beiden Hundeführerinnen Conny und Michelle mit „Lennox“ von der Rettungshundebrigade.(Bild: Wilfried Krierer)
Klein-Philip durfte auf dem Polizei-Motorrad Probesitzen – hier mit Papa Stefan und ...
Klein-Philip durfte auf dem Polizei-Motorrad Probesitzen – hier mit Papa Stefan und Revierinspektor Manuel Wriesnegger.(Bild: Wilfried Krierer)
Unter fachkundiger Anleitung von Rot Kreuz-Mitarbeitern übten auch Kinder Erste Hilfe und Leben ...
Unter fachkundiger Anleitung von Rot Kreuz-Mitarbeitern übten auch Kinder Erste Hilfe und Leben retten.(Bild: Wilfried Krierer)

Schlagerstars, Nachwuchskünstler und Sicherheitstag
Dieses Wochenende wird in Glanhofen wieder für den guten Zweck gefeiert. Ehe am Samstag Schlagerstars – von Silvio Samoni, Marco Ventre & Band, Hannah, Jazz Gitti, Udo Wenders und Waterloo bis Matakustix, Elisabeth Kreuzer und Melanie Payer – und Nachwuchskünstler sowie Volksschulen und der Kindergarten auf dem Dorfplatz für Stimmung sorgten, gab’s beim Sicherheitstag Action und spektakuläre Einsatzdemonstrationen und Schauübungen, wie von der Polizei mit ihren faszinierenden „Kollegen auf vier Pfoten“, der Feuerwehr mit der Drehleiter, dem Rotem Kreuz oder der Rettungshundebrigade.

Natürlich hatten auch die kleinen Festbesucher ihren Spaß, sie wurden von Angelika geschminkt, konnten sich in der Hüpfburg austoben und durften Gratis-„Schöller“-Eisspezialitäten genießen. Heute folgte nach der Messe mit Dechant Erich Aichholzer ein Frühschoppen mit den Kaisern, den jungen Wernbergern und dem A-cappella-Chor Feldkirchen.

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