Wie für einen karitativen Zweck gefeiert wurde

Glanhofen steht dieses Wochenende wieder ganz im Zeichen des Frühlingsfestes zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe.
Jährlich geht seit 1995 in Glanhofen das karitative Frühlingsfest – damals von Mitarbeitern von „Schöller“-Eis unter der Führung des heutigen Feldkirchner Stadtchefs Martin Treffner – über die Bühne. Auslöser war ein Schicksalsschlag, das Kind eines „Schöller“-Mitarbeiters war vierjährig an Leukämie verstorben. „Die Kärntner Kinderkrebshilfe hat die Familie damals so toll unterstützt und da kam uns die Idee, diese Institution zu unterstützen“, so Martin Treffner. Mit den bisherigen 14. Frühlingsfesten konnten – dank spendierfreudiger Besucher und vieler Sponsoren – insgesamt 683.700 Euro der Kinderkrebshilfe übergeben werden.
Schlagerstars, Nachwuchskünstler und Sicherheitstag
Dieses Wochenende wird in Glanhofen wieder für den guten Zweck gefeiert. Ehe am Samstag Schlagerstars – von Silvio Samoni, Marco Ventre & Band, Hannah, Jazz Gitti, Udo Wenders und Waterloo bis Matakustix, Elisabeth Kreuzer und Melanie Payer – und Nachwuchskünstler sowie Volksschulen und der Kindergarten auf dem Dorfplatz für Stimmung sorgten, gab’s beim Sicherheitstag Action und spektakuläre Einsatzdemonstrationen und Schauübungen, wie von der Polizei mit ihren faszinierenden „Kollegen auf vier Pfoten“, der Feuerwehr mit der Drehleiter, dem Rotem Kreuz oder der Rettungshundebrigade.
Natürlich hatten auch die kleinen Festbesucher ihren Spaß, sie wurden von Angelika geschminkt, konnten sich in der Hüpfburg austoben und durften Gratis-„Schöller“-Eisspezialitäten genießen. Heute folgte nach der Messe mit Dechant Erich Aichholzer ein Frühschoppen mit den Kaisern, den jungen Wernbergern und dem A-cappella-Chor Feldkirchen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.