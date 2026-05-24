Wie für einen karitativen Zweck gefeiert wurde

Jährlich geht seit 1995 in Glanhofen das karitative Frühlingsfest – damals von Mitarbeitern von „Schöller“-Eis unter der Führung des heutigen Feldkirchner Stadtchefs Martin Treffner – über die Bühne. Auslöser war ein Schicksalsschlag, das Kind eines „Schöller“-Mitarbeiters war vierjährig an Leukämie verstorben. „Die Kärntner Kinderkrebshilfe hat die Familie damals so toll unterstützt und da kam uns die Idee, diese Institution zu unterstützen“, so Martin Treffner. Mit den bisherigen 14. Frühlingsfesten konnten – dank spendierfreudiger Besucher und vieler Sponsoren – insgesamt 683.700 Euro der Kinderkrebshilfe übergeben werden.